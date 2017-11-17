Посол: Казахстан и Азербайджан - транзитный мост для грузоперевозок между Европой и Азией - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Интервью Report с послом Казахстана в Азербайджане Бейбитом Исабаевым.

30 октября состоялась церемония открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и уже первый состав прибыл в турецкий Мерсин. Какие планы имеются у Казахстана по расширению сотрудничества в рамках этого проекта?

Железнодорожный маршрут Баку-Тбилиси-Карс стал ключевым звеном межконтинентальной магистрали Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), проходящего от Китая через Казахстан, Азербайджан, Грузию, Турцию и далее в Европу.

Данный маршрут позволяет за те же средства, что и морским путем, безопасно возить контейнеры из Китая в Европу за 12-14 суток, тогда как морским путем они идут 40-45 суток. Преимущества очевидны.

Поэтому мы считаем, что открытие БТК - это исторически грандиозное событие, которому предшествовали 10 лет непрерывной работы. Это поистине масштабный проект, который придаст дополнительный мощный импульс транзитно-транспортному взаимодействию стран Азии и Европы, идущих вдоль Шелкового пути.

Кстати, в порт Мерсин прибыл именно наш состав с казахстанским зерном, о чем также глава правительства Казахстана упомянул в своем выступлении. Хочу отметить, что в настоящее время формируется и готовится к отправке еще один железнодорожный состав с казахстанским углем в Румынию. Можно сказать, что процесс пошел!

За 9 месяцев текущего года объемы взаимных перевозок железнодорожным транспортом составили около 1,5 млн тонн грузов, что на 146% больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Прогнозируется, что до конца года эти цифры вырастут до 2-2,5 млн тонн.

По транзитным перевозкам через территорию Казахстана и Азербайджана также ожидается значительный рост. Это свидетельствуют о том, что запуск нового железнодорожного коридора является весьма актуальным и своевременным.

В целом, Казахстан, как и Азербайджан, прилагает большие усилия по модернизации, диверсификации и развитию транзитно-транспортного потенциала, логистики, в том числе Кавказского маршрута. В этой связи, хочу отметить, что наши страны играют важную роль в доставке грузов по маршруту Азия-Европа и обратно.

Осознавая перспективность транзитно-логистической сферы, последние годы в Казахстане проделана огромная работа: обновлены и построены новые железнодорожные магистрали от границы Китая до Каспийского моря общей протяженностью свыше двух тысяч километров, в этом году завершено строительство трансконтинентальной 6-полосной автомобильной дороги "Западная Европа – Западный Китай" протяженностью более 2700 км, проходящих по территориям 5 областей республики, расширен порт Актау, теперь его пропускная способность составляет порядка 20 млн тонн грузов в год, а также запущен новый паромный современный комплекс Курык, способный принять 5 паромов в сутки и обеспечить обработку запланированного грузопотока в железнодорожных вагонах и автотрейлерах в объеме 4 млн тонн в год. Это первая фаза, в дальнейшем планируется увеличение мощностей до 15 млн тонн в год.

Азербайджан также модернизирует свою транспортно-логистическую инфраструктуру. Идет процесс реконструкции международного морского торгового порта Алят, который после полного запуска сможет принимать до 25 млн тонн грузов и до 1 млн контейнеров.

Кроме того, Азербайджан на постоянной основе обновляет крупнейший на Каспийском море торговый флот, насчитывающий свыше 90 транспортных судов. Почти полностью модернизирована внутренняя сеть азербайджанских железных дорог.

Азербайджан также продолжает оказывать финансовую поддержку Грузии и Ирану в рамках коридоров "Север-Юг", "Юг-Запад" и Баку-Тбилиси-Карс, в том числе по обновлению железнодорожной инфраструктуры.

В рамках Транскаспийского маршрута (ТМТМ) уже выстроена эффективная тарифная политика, внедрены единые технологии перевозки грузов, создан совместный интегрированный логистический продукт Nomad Express, запущены первые транзитные контейнерные поезда.

В целом, между нашими странами сформирована солидная основа в транзитно-транспортной сфере, которая позволит Казахстану и Азербайджану стать своеобразным "транзитным мостом" для грузоперевозок между Европой и Азией.

Уверен, что скоординированное и эффективное транзитно-транспортное сотрудничество между нашими странами в среднесрочной и долгосрочной перспективе откроет новые возможности для экономического развития наших стран.

В этом году дипломатическим отношениям Азербайджана и Казахстана исполнилось 25 лет. Как вы оцениваете нынешний уровень этих отношений и по каким перспективным направлениям возможно их дальнейшее расширение?

Между Казахстаном и Азербайджаном сложились добрососедские отношения, ставшие синонимом взаимного доверия и равенства. И основы этой связи, построенной на принципах дружбы и партнерства, несомненно, были заложены Общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым и президентом Республики Казахстан – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым. Сегодня эти отношения продолжают крепнуть и развиваться при нынешнем президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве.

За эти годы мы установили плодотворный политический диалог, создана прочная договорно-правовая база, развивается сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах.

Мы являемся надежными стратегическими партнерами. Казахстан и Азербайджан отличают близость позиций по основным актуальным вопросам регионального и международного характера.

В многостороннем формате наши страны активно взаимодействуют в рамках таких международных и региональных организаций, как ООН, ОБСЕ, ОИС, СВМДА, ССТГ, СНГ, ОЭС, ТЮРКСОЙ и др. Мы всегда поддерживаем друг друга на различных диалоговых площадках.

Важно отметить, что Азербайджан одним из первых официально подтвердил участие в Международной специализированной выставке "Астана ЭКСПО-2017", которая прошла в Астане. В рамках данной выставки Национальный павильон Азербайджана вошел в пятерку самых посещаемых и занял второе место в категории "Лучший дизайн", что свидетельствует о неподдельном интересе казахстанцев, а вместе с ними и иностранных гостей к Азербайджану.

Кроме того, Азербайджан с самого начала поддержал казахстанскую заявку в непостоянные члены Совета безопасности ООН на 2017-2018 годы. Имея опыт членства в Совете безопасности ООН, Азербайджан, как никто другой, осознает значимость и важность этого достижения.

В свою очередь, Казахстан так же голосовал за кандидатуру Азербайджана на пост Председателя Исполнительного совета Всемирной туристской организации.

Сегодня казахстанско-азербайджанские отношения развиваются в духе добрососедства, взаимоуважения и продолжают демонстрировать высокую динамику развития во всех областях.

В целом, братский Азербайджан является уважаемым полноправным членом международного сообщества и активным участником на различных международных площадках, а также организатором крупных международных мероприятий. Мы всегда рады большим успехам братской страны. Уверены, что у Азербайджана большое будущее и Казахстан всегда готов оказать поддержку.

Азербайджан и Казахстан сотрудничают в области паромных грузоперевозок. Какие планы имеются в этом направлении?

В целом между нашими странами в сфере транзитно-транспортного сотрудничества уже выстроена системная работа, которую необходимо только улучшать. С учетом открытия ж/д магистрали Баку-Тбилиси-Карс и выстроенного эффективного сотрудничества в рамках Транскаспийского маршрута в ближайшее время ожидается увеличение грузоперевозок по направлению Восток – Запад и обратно, часть из которых, безусловно, будет транспортироваться по Кавказскому маршруту через Казахстан и Азербайджан.

В этой связи, нашим странам необходимо продолжать развивать и укреплять тесное сотрудничество в этой сфере, обеспечивать бесперебойную и слаженную работу нашей транспортной инфраструктуры, в которую мы вкладываем огромные средства, взаимодействовать в сфере тарифообразования, унифицировать технологии перевозок грузов, наращивать объемы грузоперевозок как между нашими странами, так и в транзитном сообщении.

Какая работа ведется сторонами по расширению туристического обмена между Азербайджаном и Казахстаном, и какая динамика наблюдается в этом вопросе?

Казахстан и Азербайджан тесно сотрудничают в этом направлении. Регулярно проводятся тематические роуд-шоу с целью ознакомления и демонстрации туристического потенциала двух стран, организовываются мероприятия для туроператоров и представителей туристического сообщества наших стран.

В течение текущего года при поддержке и активном участии Посольства Казахстана был организован ряд мероприятий в этом направлении.

В марте в Баку Национальная компания Астана ЭКСПО-2017 провела роуд-шоу, посвященное международной выставке ЭКСПО-2017. В 2016 году в Баку уже проходило аналогичное роуд-шоу, посвященное выставке ЭКСПО-2017. Азербайджанской общественности и туроператорам были презентованы проект выставки ЭКСПО-2017 в Астане, а также казахстанские туристические "жемчужины".

Подобные роуд-шоу дали возможность туристическим компаниям из других стран получить необходимую информацию о выставке и привлекательных для туризма местах Казахстана, а также наладить прямые контакты с представителями Национальной компании Астана ЭКСПО-2017.

В целом, можно сказать, что цели Казахстана и Азербайджана в сфере туризма одни – это развитие своих туристических потенциалов, а также увеличение количества туристов. Безусловно, исторически Азербайджан, Кавказский регион в целом всегда были привлекательны для туризма своей историей, природой, культурой и гостеприимством. В этом году мы стали свидетелями большого потока в Азербайджан туристов из стран арабского мира. За 9 месяцев текущего года Азербайджан посетило порядка 1,5 млн человек.

Таким образом, считаю, что нашим странам необходимо тесно сотрудничать в этом направлении, обмениваться опытом, объединять свои усилия в создании совместных программ, разрабатывать комплексные туры, организовывать маршруты вдоль стран Шелкового пути, что несомненно придаст импульс экономическому развитию наших стран.

Планирует ли Казахстан принять участие в конференции "Сердце Азии – Стамбульский процесс", которая пройдет в декабре в Баку? Если да, то на каком уровне?

Казахстан планирует принять участие в конференции. Ожидается, что Казахстан на 7-й министерской конференции будет представлен на уровне Заместителя министра иностранных дел республики.

Когда ожидается заседание межправительственной комиссии, и кто будет принимать в ней участие?

Как известно, в апреле этого года состоялся официальный визит президента Казахстана Н. Назарбаева в Азербайджан, в рамках которого президенты наших стран обсудили актуальные вопросы двухстороннего сотрудничества во всех сферах. По итогам визита были достигнуты конкретные договоренности, а также правительствам двух стран было поручено провести очередное заседание казахстанско-азербайджанской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК) в мае - июне текущего года.

Вопрос проведения заседания МПК в силу объективных причин затянулся, заседание МПК еще не состоялось.

Вместе с тем, я уже встретился с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым. Мы рассмотрели ход реализации договоренностей глав государств Казахстана и Азербайджана по итогам официального визита президента Казахстана Н. Назарбаева в Азербайджан в апреле текущего года, а также обсудили проект Дорожной карты по расширению торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном. Целью данного документа является последовательное расширение торгово-экономических связей, увеличение взаимного товарооборота, внедрение достижений научно-технического прогресса в ведущие отрасли двух стран. К слову, президенты поручили правительствам двух стран принять меры по увеличению объема торгового оборота в 2 раза до 2020 года, а также расширить номенклатуру экспортно-импортных поставок.

Также я уже встречался с новоназначенным министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым, и мы обсудили повестку дня и возможные сроки проведения очередного заседания МПК, а также обменялись мнениями по вопросам энергетического сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном.

В ближайшее время ожидаем назначения Сопредседателя Межправительственной комиссии с азербайджанской стороны. Надеюсь, что до конца года мы проведем 14-е заседание Межправительственной комиссии.