Посол Израиля принял участие в праздновании "Илахыр чершенбе" в Шабране

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Посол Израиля в Азербайджане Дан Став в рамках посещения северных районов Азербайджана побывал в Хызынском районе.

Как сообщили Report в посольстве Израиля в Азербайджане, в рамках визита дипломат встретился с главой исполнительной власти Хызынского района Хазаром Аслановым, который рассказал о проектах в области сельского хозяйства и туризма.

Д. Став также посетил ветряные электростанции в поселке Яшма.

Кроме того, израильский посол посетил Шабранский район. В ходе встречи с главой исполнительной власти района Новрузом Новрузовым были обсуждены пути вложения инвестиций в район со стороны израильских компаний.

Помимо встречи с главой ИВ, Д. Став посетил действующие в районе крупные компании.

Посол Израиля также принял участие в празднованиях "Илахыр чершенбе" (последний вторник перед праздником Новруз).