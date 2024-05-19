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Посол Ирана: Горжусь запуском крупнейшего пограничного проекта в последний день моей миссии

Посол Ирана: Горжусь запуском крупнейшего пограничного проекта в последний день моей миссии Я горжусь, что в последний день моей миссии был сдан в эксплуатацию крупнейший пограничный проект страны.
Внешняя политика
19 мая 2024 г. 13:14
Посол Ирана: Горжусь запуском крупнейшего пограничного проекта в последний день моей миссии

Я горжусь, что в последний день моей миссии был сдан в эксплуатацию крупнейший пограничный проект страны.

Как передает Report, об этом написал посол Ирана в Азербайджане Аббас Мусави на своей странице в соцсети Х.

"Я горжусь, что в последний день моей миссии с участием президентов Ирана и Азербайджана были официально сданы в эксплуатацию плотины "Худаферин" и "Гыз Галасы", являющиеся крупнейшим пограничным проектом и успешной моделью водной дипломатии страны", - отметил дипломат.

Он подчеркнул, что встреча президентов ознаменовала новую веху в отношениях двух соседних стран, был "достигнут очередной успех в политике добрососедства".

Напомним, что 19 мая с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Ирана Сейеда Ибрахима Раиси состоялась церемония сдачи в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" и открытия гидроузла "Гыз Галасы", построенных на реке Араз.

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Версия на азербайджанском языке İran səfiri: Missiyamın son günündə ən böyük sərhəd layihəsinin istifadəyə verilməsi ilə fəxr edirəm

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