Посол Ирана: Горжусь запуском крупнейшего пограничного проекта в последний день моей миссии

Я горжусь, что в последний день моей миссии был сдан в эксплуатацию крупнейший пограничный проект страны.

Я горжусь, что в последний день моей миссии был сдан в эксплуатацию крупнейший пограничный проект страны.

Как передает Report , об этом написал посол Ирана в Азербайджане Аббас Мусави на своей странице в соцсети Х.

"Я горжусь, что в последний день моей миссии с участием президентов Ирана и Азербайджана были официально сданы в эксплуатацию плотины "Худаферин" и "Гыз Галасы", являющиеся крупнейшим пограничным проектом и успешной моделью водной дипломатии страны", - отметил дипломат.

Он подчеркнул, что встреча президентов ознаменовала новую веху в отношениях двух соседних стран, был "достигнут очередной успех в политике добрососедства".

Напомним, что 19 мая с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Ирана Сейеда Ибрахима Раиси состоялась церемония сдачи в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" и открытия гидроузла "Гыз Галасы", построенных на реке Араз.