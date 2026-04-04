    Посол Ирана Демирчилу поблагодарил Азербайджан за гумпомощь

    Посол Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу поблагодарил Азербайджан за проявленную солидарность и поддержку.

    Как сообщает Report, об этом он заявил в комментарии журналистам.

    Посол с благодарностью отметил, что третья по счету гуманитарная помощь была отправлена сегодня из Азербайджана в Иран.

    "Это демонстрирует солидарность правительства и народа Азербайджана. В период, когда Иран подвергается военной атаке, подобная поддержка для нас очень важна. Азербайджан является первым государством, направившим гуманитарную помощь Ирану", - отметил дипломат.

    Отметим, Азербайджан сегодня отправил в Иран очередную партию гуманитарной помощи для обеспечения текущих потребностей населения дружественной и соседней страны. Решение об отправке помощи принято по итогам телефонного разговора президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана.

    Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля, в результате которой погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных лиц. В ответ Иран наносит удары по Израилю, а также по объектам в странах, где размещены военные базы США и их союзников - в Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и Кипре.

    Моджтаба Демирчилу Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Гуманитарная помощь Ирану Азербайджан
