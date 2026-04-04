Гумпомощь Азербайджана Ирану пересекла госграницу - ОБНОВЛЕНО-2
- 04 апреля, 2026
- 14:43
Третья по счету партия гуманитарной помощи Азербайджана Ирану общим весом 200 тонн прошла через азербайджано-иранскую границу.
Об этом сообщает южное бюро Report.
Грузовики с гуманитарной помощью прошли на территорию Ирана через пограничный пункт "Южная Астара".
Грузовики с гуманитарной помощью отправятся в Иран через пограничный пункт "Южная Астара".
Азербайджан сегодня отправил в Иран очередную партию гуманитарной помощи для обеспечения текущих потребностей населения дружественной и соседней страны.
Как сообщает Report, решение об отправке помощи принято по итогам телефонного разговора президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана.
В гуманитарный груз входят различные продовольственные товары, лекарственные средства и медицинские принадлежности общим объемом 200 тонн.
Из них 190 тонн составляют продовольствие и пищевые продукты, 7 тонн - лекарственные средства, еще 3 тонны - медицинские принадлежности.
Гуманитарную помощь отправили 10 грузовыми автомобилями.
Следует отметить, что это уже третья партия гуманитарной помощи из Азербайджана в Иран с 28 февраля.