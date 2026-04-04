Гумпомощь Азербайджана Ирану пересекла госграницу - ОБНОВЛЕНО-2

Третья по счету партия гуманитарной помощи Азербайджана Ирану общим весом 200 тонн прошла через азербайджано-иранскую границу.

Об этом сообщает южное бюро Report.

Грузовики с гуманитарной помощью прошли на территорию Ирана через пограничный пункт "Южная Астара".

14:10

Третья по счету партия гуманитарной помощи Азербайджана Ирану общим весом 200 тонн достигла азербайджано-иранской границы.

Грузовики с гуманитарной помощью отправятся в Иран через пограничный пункт "Южная Астара".

09:11

Азербайджан сегодня отправил в Иран очередную партию гуманитарной помощи для обеспечения текущих потребностей населения дружественной и соседней страны.

Как сообщает Report, решение об отправке помощи принято по итогам телефонного разговора президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана.

В гуманитарный груз входят различные продовольственные товары, лекарственные средства и медицинские принадлежности общим объемом 200 тонн.

Из них 190 тонн составляют продовольствие и пищевые продукты, 7 тонн - лекарственные средства, еще 3 тонны - медицинские принадлежности.

Гуманитарную помощь отправили 10 грузовыми автомобилями.

Следует отметить, что это уже третья партия гуманитарной помощи из Азербайджана в Иран с 28 февраля.