Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Гумпомощь Азербайджана Ирану пересекла госграницу - ОБНОВЛЕНО-2

    Внешняя политика
    • 04 апреля, 2026
    • 14:43
    Гумпомощь Азербайджана Ирану пересекла госграницу - ОБНОВЛЕНО-2

    Третья по счету партия гуманитарной помощи Азербайджана Ирану общим весом 200 тонн прошла через азербайджано-иранскую границу.

    Об этом сообщает южное бюро Report.

    Грузовики с гуманитарной помощью прошли на территорию Ирана через пограничный пункт "Южная Астара".

    Третья по счету партия гуманитарной помощи Азербайджана Ирану общим весом 200 тонн достигла азербайджано-иранской границы.

    Об этом сообщает южное бюро Report.

    Грузовики с гуманитарной помощью отправятся в Иран через пограничный пункт "Южная Астара".

    Азербайджан сегодня отправил в Иран очередную партию гуманитарной помощи для обеспечения текущих потребностей населения дружественной и соседней страны.

    Как сообщает Report, решение об отправке помощи принято по итогам телефонного разговора президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана.

    В гуманитарный груз входят различные продовольственные товары, лекарственные средства и медицинские принадлежности общим объемом 200 тонн.

    Из них 190 тонн составляют продовольствие и пищевые продукты, 7 тонн - лекарственные средства, еще 3 тонны - медицинские принадлежности.

    Гуманитарную помощь отправили 10 грузовыми автомобилями.

    Следует отметить, что это уже третья партия гуманитарной помощи из Азербайджана в Иран с 28 февраля.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Ильхам Алиев Масуд Пезешкиан Гуманитарная помощь Ирану Азербайджан Иран
    Фото
    Azərbaycandan İrana göndərilən humanitar yardım dövlət sərhədindən keçib - YENİLƏNİB-2
    Фото
    Azerbaijan's humanitarian aid for Iran crosses state border – UPDATED

