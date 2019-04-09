Посол Грузии: 9 апреля и 20 января - это две большие трагедии

9 апреля и 20 января - это две большие трагедии, и у нас одинаковая боль.

Как передает Report, об этом на фотовыставке, посвященной трагическим событиям в Тбилиси 9 апреля, журналистам заявил посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе.

"Прошло 30 лет со дня большой трагедии для грузин. Невинные люды погибли во имя независимости, будущего нашей страны. Эта трагедия также связана с гордостью. Практически спустя 2 года Грузия объявила о своей независимости (от СССР - ред.)", - отметил он.

Посол также подчеркнул, что Азербайджан и Грузию объединяет общая боль.

"9 апреля и 20 января - это две большие трагедии и у нас одинаковая боль. 20 января 1990 года тоталитарный режим Советского Союза подверг репрессии свободолюбивый народ Азербайджана. И по сравнению с Тбилиси, в Баку, к сожалению, жертв было больше. Но мы все должны сделать так, чтобы их имена, их память не были забыты. Наши дети должны знать и вспоминать своих героев", - подытожил дипломат.

Отметим, 9 апреля 1989 года советская армия жестоко разогнала в центре Тбилиси митинг в поддержку независимости Грузии. В результате этого погиб 21 человек, среди которых было 16 женщин. Около 300 человек было отравлено газом, 290 покалечены.