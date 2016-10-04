Михаэль Киндсграб: Статус-кво в нагорно-карабахском конфликте неприемлем

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Германия решительно поддерживает мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Германии в Азербайджане Михаэль Киндсграб.

"Мы, как член Минской группы ОБСЕ, прилагаем все усилия для возобновления переговорного процесса", - отметил дипломат.

М.Киндсграб напомнил о визите главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера этим летом в Баку в качестве страны, председательствующей в ОБСЕ.

"В ходе визита министр ясно выразил позицию о поддержке мирного урегулирования конфликта. Сохранение статус-кво неприемлемо. Мы находимся в постоянном контакте с обеими сторонами для перезапуска переговорного процесса с целью создания мирного договора, работаем над снижением эскалации", - подчеркнул посол.