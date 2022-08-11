Посол Германии: С нетерпением жду совместной работы с правительством Азербайджана для углубления сотрудничества

Новозначенный посол Германии в Азербайджан Ральф Хорлеманн стретился с директором департамента протокола МИД Азербайджана Рамилем Рзаевым.

Новозначенный посол Германии в Азербайджан Ральф Хорлеманн стретился с директором департамента протокола МИД Азербайджана Рамилем Рзаевым.

Как передает Report, об этом он написал в Twitter.

"Благодарю директора департамента протокола МИД Азербайджана Рамиля Рзаева за сегодняшнюю встречу и за теплый прием в Азербайджане. С нетерпением жду совместной работы с правительством Азербайджана для углубления нашего сотрудничества и дружбы в ближайшие годы", - написал он.

Ральф Хорлеманн с 2002 по 2005 год отвечал за трансатлантические отношения и азиатские дела в качестве советника посольства Германии в Вашингтоне, округ Колумбия. Он также занимал должность генерального консула Германии в Новой Англии (США) в 2015 году, служил в посольстве Германии в Буэнос-Айресе (Аргентина). В его дипломатическом послужном списке также посты консула в Гонконге и главы отдела интересов Германии в Пхеньяне, Северная Корея.

Напомним, что предыдущим послом Германии в Азербайджане был Вольфганг Маниг. Его дипломатическая деятельность в Азербайджане охватывала 2019-2022 годы.