Посол: Франция и Азербайджан осуществляют крепкое и тесное сотрудничество

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ В Баку состоялось мероприятие, посвященное Национальному дню Франции- Дню взятия Бастилии. Как сообщает Report, выступившая на мероприятии посол Франции в Азербайджане Аурелия Буше отметила, что нынешний день очень важен для Франции, а принципы "свобода, равенство и братство" составляют основу государственности республики".

Посол отметила, что Франция и Азербайджан осуществляют активный диалог, в том числе в рамках Минской группы ОБСЕ для урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

"Франция и Азербайджан осуществляют крепкое и тесное сотрудничество", - заявила посол.

А. Буше подчеркнула, что страны продолжают развивать и экономические связи. Она отметила важность диверсификации экономики Азербайджана, подчеркнув, что большую роль в этом играют и французские кампании, представленные на азербайджанском рынке в различных сферах, в том числе в нефтегазовой промышленности, строительства, космоса, информационных технологий и др.

В свою очередь заместитель министра экономики Азербайджана Сахиль Бабаев отметил, что сотрудничество Азербайджана и Франции продолжает активно развиваться. Он подчеркнул, что "Азербайджан ценит усилия Франции, как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, в урегулировании нагорно-карабахского конфликта и надеется, что эти усилия принесут свои позитивные результаты".