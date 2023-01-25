Посол Фергус Олд ознакомится в регионах Азербайджана с финансируемыми Британией проектами

Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд ознакомится в регионах нашей страны с проектами, финансируемыми Соединенным Королевством.

Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд ознакомится в регионах нашей страны с проектами, финансируемыми Соединенным Королевством.

Как сообщает Report , об этом дипломат написал на своей странице в Twitter.

"Сегодня я выезжаю в Агджабеди и Бейлаган. Я встречусь с главами районов и ознакомлюсь с проектами, финансируемыми Великобританией в этих регионах", - отметил Фергус Олд.