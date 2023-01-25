Посол Фергус Олд ознакомится в регионах Азербайджана с финансируемыми Британией проектами
Посол Фергус Олд ознакомится в регионах Азербайджана с финансируемыми Британией проектамиПосол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд ознакомится в регионах нашей страны с проектами, финансируемыми Соединенным Королевством.
Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд ознакомится в регионах нашей страны с проектами, финансируемыми Соединенным Королевством.
Как сообщает Report, об этом дипломат написал на своей странице в Twitter.
"Сегодня я выезжаю в Агджабеди и Бейлаган. Я встречусь с главами районов и ознакомлюсь с проектами, финансируемыми Великобританией в этих регионах", - отметил Фергус Олд.
Bu gün Ağcabədi və Beylaqana yola düşürəm. Bu bölgələrdə rayon başçıları ilə görüşüb, maliyyələşdirdiyi layihələrlə tanış olacam. İşgüzar səfərim çərçivəsində həm də səyahət etdiyim rayonlar siyahısına daha ikisi əlavə olunacaq. Necə deyərlər, həm ziyarət, həm ticarət.