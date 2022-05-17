Посол: ЕС заинтересован в стабильности на Южном Кавказе

Европейский союз заинтересован в стабильности на Южном Кавказе.

Европейский союз заинтересован в стабильности на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом заявил глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко в ходе проходящего в Баку бизнес-форума "ЕС-Азербайджан".

"Мы за установление долгосрочного мира и стабильности в регионе. Евросоюз вносит свой вклад в этот вопрос, оказывая поддержку проектами в пострадавших от конфликта регионах. Мы также поддерживаем пост-пандемическое восстановление", отметил посол.

По словам Михалко, ЕС заинтересован в укреплении сотрудничества с Азербайджаном в сфере здравоохранения, а также поддерживает развитие экономического сотрудничества, малого и среднего предпринимательства, зеленой энергетики.

Он отметил, что подобные бизнес-форумы способствуют укреплению сотрудничества Азербайджана с ЕС и позволяют создать более благоприятную бизнес-среду.