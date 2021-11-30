Посол ЕС: Лянкяран имеет огромный потенциал для сотрудничества

Посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко встретился с представителями малого и среднего бизнеса и фермерами, прошедшими обучение в рамках финансируемого ЕС проекта AgriVision.

Посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко встретился с представителями малого и среднего бизнеса и фермерами, прошедшими обучение в рамках финансируемого ЕС проекта AgriVision.

Как передает Report, встреча состоялась в рамках визита делегации ЕС в Лянкяран в рамках программы EU4Lankaran.

В ходе встречи посол отметил, что "малый и средний бизнес составляет основу экономики, в ЕС 99% экономики приходится на долю малых и средних предприятий". П. Михалко добавил, что Лянкяран имеет огромный потенциал для сотрудничества, и ЕС в свою очередь готов делиться самым лучшим и инновационными знаниями с этим регионом.

Далее фермерам были вручены сертификаты за участие в тренингах по повышению навыков в агротуризме.