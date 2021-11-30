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Посол ЕС: Лянкяран имеет огромный потенциал для сотрудничества

Посол ЕС: Лянкяран имеет огромный потенциал для сотрудничества Посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко встретился с представителями малого и среднего бизнеса и фермерами, прошедшими обучение в рамках финансируемого ЕС проекта AgriVision.
Внешняя политика
30 ноября 2021 г. 17:44
Посол ЕС: Лянкяран имеет огромный потенциал для сотрудничества

Посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко встретился с представителями малого и среднего бизнеса и фермерами, прошедшими обучение в рамках финансируемого ЕС проекта AgriVision.

Как передает Report, встреча состоялась в рамках визита делегации ЕС в Лянкяран в рамках программы EU4Lankaran.

В ходе встречи посол отметил, что "малый и средний бизнес составляет основу экономики, в ЕС 99% экономики приходится на долю малых и средних предприятий". П. Михалко добавил, что Лянкяран имеет огромный потенциал для сотрудничества, и ЕС в свою очередь готов делиться самым лучшим и инновационными знаниями с этим регионом.

Далее фермерам были вручены сертификаты за участие в тренингах по повышению навыков в агротуризме.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAİ səfiri: “Lənkəran əməkdaşlıq üçün çox böyük potensiala malikdir”
Версия на английском языке ФотоEU ambassador: Lankaran possesses great potential for cooperation

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