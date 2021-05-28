Посол ЕС: C Азербайджаном важное стратегическое партнерство в сфере энергетики

Посол Европейского Союза в Азербайджане Кестутис Янкаускас поздравил азербайджанский народ с Днем Республики.

Посол Европейского Союза в Азербайджане Кестутис Янкаускас поздравил азербайджанский народ с Днем Республики.

Как сообщает Report, видеообращение дипломата размещено на странице представительства ЕС в Азербайджане в Facebook.

"Поздравляю каждого из вас с Днем Республики Азербайджан. 103 года назад была основана Азербайджанская Демократическая Республика. 30 лет назад, в 1991 году, народ вновь восстановил независимое государство. С тех пор Европейский Союз и Азербайджан развивают между собой партнерство и сотрудничество", – сказал посол.

"У нас важное стратегическое партнерство в области энергетики, и мы вместе работаем над повышением устойчивости в области транспорта, регионального развития и демократического управления, поощряем связи между людьми. Я желаю азербайджанскому народу мира, стабильности, здоровья и благополучия. С Днем Республики, Азербайджан!", – добавил К.Янкаускас.