О нас
Report Georgia
Аудио новости

Посол ЕС: C Азербайджаном важное стратегическое партнерство в сфере энергетики

Посол ЕС: C Азербайджаном важное стратегическое партнерство в сфере энергетики Посол Европейского Союза в Азербайджане Кестутис Янкаускас поздравил азербайджанский народ с Днем Республики.
Внешняя политика
28 мая 2021 г. 14:29
Посол ЕС: C Азербайджаном важное стратегическое партнерство в сфере энергетики
Кестутис Янкаускас

Посол Европейского Союза в Азербайджане Кестутис Янкаускас поздравил азербайджанский народ с Днем Республики.

Как сообщает Report, видеообращение дипломата размещено на странице представительства ЕС в Азербайджане в Facebook.

"Поздравляю каждого из вас с Днем Республики Азербайджан. 103 года назад была основана Азербайджанская Демократическая Республика. 30 лет назад, в 1991 году, народ вновь восстановил независимое государство. С тех пор Европейский Союз и Азербайджан развивают между собой партнерство и сотрудничество", – сказал посол.

"У нас важное стратегическое партнерство в области энергетики, и мы вместе работаем над повышением устойчивости в области транспорта, регионального развития и демократического управления, поощряем связи между людьми. Я желаю азербайджанскому народу мира, стабильности, здоровья и благополучия. С Днем Республики, Азербайджан!", – добавил К.Янкаускас.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Aİ səfiri: “Azərbaycanla energetika sahəsində çox qabaqcıl strateji tərəfdaşlığımız var”

Другие новости из категории

Сельчук Байрактар: Печаль Азербайджана - наша печаль, радость - наша радость
Сельчук Байрактар: Печаль Азербайджана - наша печаль, радость - наша радость
28 мая 2021 г. 15:15
МИД Азербайджана: Призываем Армению воздержаться от нагнетания напряженности
МИД Азербайджана: Призываем Армению воздержаться от нагнетания напряженности
28 мая 2021 г. 15:15
Чавушоглу: В этом году славный флаг Азербайджана развевается и на землях, освобожденных от оккупации 
Чавушоглу: В этом году славный флаг Азербайджана развевается и на землях, освобожденных от оккупации 
28 мая 2021 г. 14:40
Владимир Зеленский: Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана
Владимир Зеленский: Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана
28 мая 2021 г. 13:49
Посол Израиля поздравил Азербайджан
Посол Израиля поздравил Азербайджан
28 мая 2021 г. 13:13
Пиневич: Благодаря Азербайджану Движение неприсоединения приобрело мощный голос
Пиневич: Благодаря Азербайджану Движение неприсоединения приобрело мощный голос
28 мая 2021 г. 12:39
Лукашенко поздравил азербайджанскую делегацию
Лукашенко поздравил азербайджанскую делегацию
28 мая 2021 г. 12:12
Посольство Литвы поздравило азербайджанский народ
Посольство Литвы поздравило азербайджанский народ
28 мая 2021 г. 12:09
Госсекретарь США: Азербайджан посредством ЮГК вносит вклад в энергетическую диверсификацию Европы
Госсекретарь США: Азербайджан посредством ЮГК вносит вклад в энергетическую диверсификацию Европы
28 мая 2021 г. 11:51
МИД Латвии поздравил Азербайджан
МИД Латвии поздравил Азербайджан
28 мая 2021 г. 10:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi