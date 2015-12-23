Посол: Египту и Азербайджану нужно наращивать экономические связи - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Интервью агентства Report с послом Египта в Азербайджане Сюзан Джамиль.

- Как Вы оцениваете отношения между двумя государствами? Какие цели Вы поставили перед собой в качестве посла Египта в Азербайджане?

- Касательно наших отношений, вы знаете, наши страны поддерживают друг друга во всех международных организациях. Поэтому, я не чувствую какой-либо необходимости что-то объяснять в Азербайджане или в Египте. Руководители друг друга очень хорошо понимают. Я бы хотела больше уделить внимание торговле и экономическим связям. Считаю, что двум странам нужно наращивать экономические связи. Я хочу организовать встречу между бизнесменами Азербайджана и Египта для обсуждения перспектив и потенциала двух стран, чтобы люди знали, что можно экспортировать и импортировать. Это одна из моих целей здесь.

Второй вопрос - это расширение культурных связей между Азербайджаном и Египтом. Азербайджанцы знают многое о Египте, но в самом Египте не так уж много знают об Азербайджане, где он расположен, не знают об основной проблеме - Нагорном Карабахе. Наша миссия - увеличить знания о Египте и Азербайджане в обеих странах.

- Что Вы можете сказать о товарообороте? Какие сферы двусторонних отношений самые активные?

- Мы импортируем нефть и газ из Азербайджана, но этого недостаточно. Мы должны организовать встречу египетских бизнесменов с азербайджанскими, чтобы они могли импортировать в Азербайджан, к примеру лекарства, овощи и фрукты.

Говоря о товарообороте, максимум пришелся на 2011 год, перед революцией в Египте. Показатель составил 1 млрд. долларов и положительное сальдо было у Азербайджана.

- Какова ситуация в Египте после революции 2011 года?

- Ситуация с безопасностью улучшилась. В новостях можно услышать о взрывах, я считаю это нормальным, нельзя сразу уничтожить террористов, потому что терроризм это не то, что можно увидеть, это как призрак, не знаешь, откуда он может появиться. Это занимает время, но, все равно, шаги, предпринятые египетской полицией, позволяют ситуации улучшиться.

Касаясь вопроса, связанного с российским самолетом, это затронуло нашу экономику и туризм, но мы надеемся, что ситуация улучшится. Такое может произойти везде, это не означает, что Египет - небезопасное место. Туристы все еще отдыхают в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде.

- Между Азербайджаном и Египтом нет прямых рейсов. Какие шаги надо сделать, чтобы наладить полеты и привлечь азербайджанских туристов?

- Это результат недостаточной информированности. Многие в Азербайджане знают древнюю историю Египта. Если журналисты будут больше писать о Египте и ситуации в стране, курортах ситуация изменится. У нас также есть исторические памятники периода Римской империи, а также самый большой музей в мире.

Касаясь полетов между двумя странами, мы уже подписали с азербайджанской стороной контракт о начале полетов Air Cairo. Мы планировали организовать встречу в этом месяце и уже назначили встречу, но Air Cairo перенесла встречу из-за известных причин.

- Что Вы можете сказать о сотрудничестве в гуманитарной области? Сколько египетских студентов обучаются в Азербайджане?

- Раньше было много студентов, около 30 египетских студентов. Сейчас в Азербайджане обучается 3-4 студента из Египта.

- Египет одна из ведущих стран мусульманского мира. Что Ваша страна предлагает для борьбы с "Исламским государством" и восстановления стабильности на Ближнем Востоке?

- Как Вы знаете, Египет участвовал в переговорах в рамках Вены-2. Наша позиция заключается в том, что надо уничтожить ИГ, и потом мы можем обсуждать будущее Башара Асада.

Что касается Ливии, мы поддерживаем правительство и ливийскую армию. Как вы знаете, против Ливии действует эмбарго на поставку оружия, но мы не поддерживаем это решение.

Говоря о Палестине, мы всегда поддерживали Палестину, и это один из основных вопросов нашей внешней политики. Мы поддерживаем переговоры с Фатх и Хамас, чтобы выработать единое мнение, связанное с Израилем.

- Какова позиция Египта по нагорно-карабахскому конфликту?

- Мы были одной из первых стран, признавших независимость Азербайджана. Когда возник этот конфликт, мы поддержали Азербайджан в ООН и Организации Исламского сотрудничества (ОИС). Мы признаем суверенитет Азербайджана над этими территориями и не признаем того факта, что эти земли могут быть разделены.

- Можно ли ожидать визитов на высоком уровне из Египта в Азербайджан?

- Как Вы знаете, президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев посетил Египет в этом месяце и во время встречи с премьер-министром Шерифом Исмаилом пригласил президента Абдель Фаттаха ас-Сиси посетить Азербайджан.