Посол: Азербайджан и Чехия планируют подписать меморандумы о взаимопонимании в сферах энергетики и образования

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Чехия вложила в Азербайджан около двух млрд. долларов США инвестиций за последние шесть лет, заняв шестое место в списке крупнейших инвесторов в республике.

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции посол Чехии в Азербайджане Витезслав Пивонька.

Посол указал, что Азербайджан является важным стратегическим партнером для Чехии по диверсификации энергоносителей. "Самыми крупными импортерами энергоносителей в Чехию сегодня являются Россия и Азербайджан", - отметил В.Пивонька.

Дипломат напомнил, что чешские компании принимает активное участие в реализации международных проектов, в том числе и Великий Шелковый путь и "Север-Юг".

"Это большой успех Азербайджана – организация встречи президентов России, Ирана и Азербайджана в Баку с целью реализации указанного проекта", - заявил посол.

В.Пивонька подчеркнул, что ожидается подписание меморандумов о взаимопонимании между Азербайджаном и Чехией в сферах энергетики, образования, внутренних дел.

Готовы предварительные варианты меморандумов и в следующем месяце ожидается визит экспертов министерства промышленности Чехии в Баку и встреча с азербайджанской стороной.

Он также указал, что между странами активно развивается сотрудничество и в сфере науки и образования, в частности, налажены связи с вузами обеих стран.

"Ожидается визит представителей Академии наук Азербайджана в Чехию, в ходе которого будет подписано соглашение о сотрудничестве между академиями наук обеих стран", - сказал дипломат.