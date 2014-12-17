Посол Беларуси: Вступление Армении в ЕАЭС не отразится на интересах Азербайджана

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ "Вступление Беларуси в ЕАЭС откроет новые возможности не только для самой страны, но и для партнеров, в том числе и для Азербайджана". Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции посол Беларуси в Азербайджане Николай Пацкевич.

"Мы позитивно смотрим на будущее этого союза, в том числе и для партнерства с Азербайджаном. Кроме того, есть заинтересованность в сотрудничестве с ЕАЭС со стороны других сторон", - заявил Н. Пацкевич.

Он также сказал, что вступление Армении в ЕАЭС также не повлияет на отношения с Азербайджаном. "Мне тут добавить нечего. Наша позиция по этому вопросу неизменна, она была выражена президентом Беларуси. Вступление Армении в ЕАЭС возможно на условиях, когда будут выполнены все процедуры. Этот вопрос не отразится на интересах Азербайджана", - заявил посол.