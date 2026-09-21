Посол Азербайджана встретился с министром обороны Турции
- 21 сентября, 2026
- 17:38
Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер провел встречу с новым послом Азербайджана в Анкаре Рашадом Аслановым.
Как сообщает Report, об этом азербайджанский дипломат написал на своей странице в соцсети Х.
"Сегодня был очень рад посетить министра национальной обороны Турецкой Республики господина Яшара Гюлера и провести с ним плодотворный обмен мнениями. Выражаю господину министру глубокую благодарность за теплый прием и любезное гостеприимство", - написал Асланов.
Bugün Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler'i ziyaret etmekten ve verimli görüş alışverişinde bulunmaktan büyük memnuniyet duydum. Sıcak karşılaması ve nazik misafirperverliği için Sayın Bakan'a derin şükranlarımı sunarım. 🇦🇿🇹🇷#BirMilletİkiDevlet… pic.twitter.com/rWloGsypuc— Rashad Aslanov (@rashadaslan) September 21, 2026