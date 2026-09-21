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    Azərbaycanın səfiri Türkiyənin milli müdafiə naziri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    • 21 sentyabr, 2026
    • 17:44
    Azərbaycanın səfiri Türkiyənin milli müdafiə naziri ilə görüşüb

    Türkiyənin milli müdafiə naziri Yaşar Gülər Azərbaycanın Ankaradakı yeni səfiri Rəşad Aslanovla görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə azərbaycanlı diplomat "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

    "Bu gün Türkiyənin milli müdafiə naziri Yaşar Güləri ziyarət etməkdən və onunla səmərəli fikir mübadiləsi aparmaqdan çox məmnun oldum. Səmimi qəbula və qonaqpərvərliyə görə cənab nazirə dərin minnətdarlığımı bildirirəm", - R.Aslanov yazıb.

    Yaşar Gülər Rəşad Aslanov Ankara Türkiyə Cümhuriyyəti
    Посол Азербайджана встретился с министром обороны Турции
    Turkish defense minister meets with new Azerbaijani ambassador

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