"Barselona"nın futbolçusu Xavi Espart Ramosun rekordunu qıraraq tarixi nailiyyətə imza atıb
Futbol
- 21 oktyabr, 2026
- 10:47
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İspaniyanın "Barselona" klubunun futbolçusu Xavi Espart tarixi nailiyyətə imza atıb.
"Report" xəbər verir ki, 19 yaşlı cinah müdafiəçisi buna Fransada PSJ-yə uduzduqları (2:4) UEFA Çempionlar Liqasının (ÇL) əsas mərhələsinin III turunun oyununda fərqlənməklə nail olub.
Kataloniya təmsilçisinin yetirməsi Avropanın bir nömrəli klub turnirindəki ilk qolunu məhz bu qarşılaşmada vurub.
19 yaş 152 günündə fərqlənən oyunçu ÇL-də bunu bacaran ən gənc ispan müdafiəçi olub.
Əvvəlki rekord "Real"ın sabiq üzvü Serxio Ramosa məxsus idi. O, 2005-ci ildə, 19 yaş 251 günündə "Kral klubu"nun heyətində "Olimpiakos"la matçda adını tabloya yazdırıb.
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