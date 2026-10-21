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    Aytən Axundova: "Liman və konteyner avadanlıqları ilə bağlı çatışmazlıqlar qalır"

    İnfrastruktur
    • 21 oktyabr, 2026
    • 10:37
    Aytən Axundova: Liman və konteyner avadanlıqları ilə bağlı çatışmazlıqlar qalır

    Azərbaycanda liman və konteyner avadanlıqları ilə bağlı çatışmazlıqlar qalır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Bakıda keçirilən Avropa İttifaqı-Azərbaycan Biznes Forumunun 2024–2026-cı illər üzrə qrup rəhbəri Aytən Axundova "EU Business Climate Report Azerbaijan 2025/2026" hesabatını təqdim edərkən bildirib.

    "Sorğunun nəticələrinə görə, şirkətlərin 15 %-i Azərbaycanda nəqliyyat və logistika infrastrukturunun çətinliklər yaratdığını düşünür. 35 % bu amilin fəaliyyətlərinə ciddi təsir etmədiyini bildirir. 54 % nəqliyyat və logistika infrastrukturunu dəstəkləyici amil kimi qiymətləndirir. Şirkətlərin 8 %-i isə bunu açıq üstünlük hesab edir. Bununla yanaşı, logistika şirkətləri hələ də limanların ötürücülük qabiliyyətinin və konteynerlərlə işləmək üçün avadanlıqların çatışmazlığına diqqət çəkirlər", - deyə o qeyd edib.

    Bundan başqa, qrup rəhbərinin sözlərinə görə, şirkətlər Orta Dəhlizdə tranzit vaxtı və xərclərinin proqnozlaşdırılmasında çətinlik çəkir: "Sorğuda iştirak edənlərin 27 %-i əməliyyat proseslərinin mürəkkəbliyinin, logistika koordinasiyasının zəifliyinin, tranzit vaxtı və xərclərinin proqnozlaşdırılmasının çətinliyinin və rəqabətədavamlı olmamasının, həmçinin anbar imkanları və logistika xidmətlərinin məhdudluğunun, eləcə də hava şəraitinin şirkətlərin fəaliyyətinə mənfi təsir göstərdiyini bildirib. Respondentlərin 18 %-i Orta Dəhlizin bazarın ehtiyaclarını tam ödədiyini düşünür. Digər respondentlər uyğunsuz logistika və ticarət qaydalarını, dəmir yolu infrastrukturunun kifayət qədər tutuma malik olmamasını və dəhlizin Avropa bazarının tələblərinə zəif uyğunlaşmasını mənfi amillər kimi qeyd ediblər".

    Aytən Axundova Avropa İttifaqı (Aİ)
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