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    Айтен Ахундова: В Азербайджане сохраняются проблемы с нехваткой оборудования в портах

    Инфраструктура
    • 21 октября, 2026
    • 10:53
    Айтен Ахундова: В Азербайджане сохраняются проблемы с нехваткой оборудования в портах

    В Азербайджане сохраняются проблемы с пропускной способностью портов и нехваткой оборудования для обработки контейнеров.

    Как сообщает Report, об этом заявила руководитель группы Бизнес-форума ЕС - Азербайджан на 2024-2026 годы Айтен Ахундова при представлении отчета "EU Business Climate Report Azerbaijan 2025/2026" в Баку.

    По ее словам, 15% компаний считают транспортную и логистическую инфраструктуру источником трудностей, 35% не отмечают ее существенного влияния на бизнес, а 54% оценивают ее как поддерживающий фактор. Еще 8% компаний считают ее явным преимуществом.

    Айтен Ахундова Морские порты
    Aytən Axundova: "Liman və konteyner avadanlıqları ilə bağlı çatışmazlıqlar qalır"
    Akhundova: Azerbaijan still faces equipment shortages at ports
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