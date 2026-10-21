Айтен Ахундова: В Азербайджане сохраняются проблемы с нехваткой оборудования в портах

В Азербайджане сохраняются проблемы с пропускной способностью портов и нехваткой оборудования для обработки контейнеров.

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель группы Бизнес-форума ЕС - Азербайджан на 2024-2026 годы Айтен Ахундова при представлении отчета "EU Business Climate Report Azerbaijan 2025/2026" в Баку.

По ее словам, 15% компаний считают транспортную и логистическую инфраструктуру источником трудностей, 35% не отмечают ее существенного влияния на бизнес, а 54% оценивают ее как поддерживающий фактор. Еще 8% компаний считают ее явным преимуществом.