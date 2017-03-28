Посол: Азербайджан и Пакистан всегда поддерживали друг друга на международной арене

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ В Баку отметили 77-ю годовщину создания государства Пакистан.

Как сообщает Report, мероприятие началось с исполнения государственных гимнов двух стран.

Выступивший посол Пакистана в Азербайджане Саид Хан Мохманд рассказал об истории создания Пакистана.

Отметив, что в этом году также отмечается 25-летие установления дипломатических отношений между двумя странами, он подчеркнул, что Пакистан был одной из первых стран, признавших независимость братского Азербайджана.

С.Мохманд добавил, что за 25 лет отношения между двумя странами стремительно развивались, Азербайджан и Пакистан же всегда поддерживали друг друга на международной арене.

В свою очередь, министр оборонной промышленности Азербайджана Явер Джамалов от имени правительства Азербайджана поздравил посла и весь пакистанский народ с национальным праздником, пожелал процветания и развития этой стране.

По словам министра, после открытия посольств в двух странах, между Азербайджаном и Пакистаном начали развиваться связи во всех сферах. Министр особо подчеркнул визиты и документы, которые были подписаны между странами в последний год.

Я.Джамалов в конце речи поблагодарил Пакистан за поддержку Азербайджана в вопросе нагорно-карабахского конфликта.