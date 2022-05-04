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Посол: Азербайджан и ЕС продолжают работу над новым соглашением

Посол: Азербайджан и ЕС продолжают работу над новым соглашением ЕС и Азербайджан укрепляют сотрудничество, продолжается работа над новым соглашением.
Внешняя политика
4 мая 2022 г. 15:25
Посол: Азербайджан и ЕС продолжают работу над новым соглашением

ЕС и Азербайджан укрепляют сотрудничество, продолжается работа над новым соглашением.

Как сообщает Report, об этом глава представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане, посол Петр Михалко заявил на пресс-конференции.

"Мы видим укрепление отношений с Азербайджаном. В прошлом году состоялся ряд важных визитов. Баку посетил президент Евросовета Шарль Мишель, комиссар ЕС Оливер Вархели. В декабре президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие на саммите Восточного партнерства в Брюсселе. Мы продолжаем работу над новым соглашением между ЕС и Азербайджаном", - заявил посол ЕС.

П. Михалко отметил, что Евросоюз и Азербайджан продолжают оставаться важными партнерами по торговле. По его словам, 51% экспорта Азербайджана идет в ЕС, и стороны сейчас достигли тех же показателей товарооборота, что и до пандемии.

"Мы сотрудничаем и в вопросах энергетики. Южный газовый коридор - это важный и очень успешный проект. Также мы уделяем внимание ВИЭ и зеленой энергии, сотрудничество по этим сферам развивается", добавил посол ЕС.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: "Aİ ilə Azərbaycan yeni saziş üzərində işləri davam etdirir"
Версия на английском языке Ambassador: EU, Azerbaijan keep working on new agreement

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