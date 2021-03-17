Посол: AZAL и пакистанские авиалинии скоро начнут совершать прямые рейсы

Билал Хаи ознакомил гостей с новой концепцией под названием "NAYA Pakistan"

"Равновесие для нас означает предоставление равных ресурсов." Как сообщает Report, об этом заявил посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи в ходе семинара "Пакистан сегодня", организованного Центром анализа международных отношений и посольством этой страны в Азербайджане.

Билал Хаи ознакомил гостей с новой концепцией под названием "NAYA Pakistan", которая в будущем будет способствовать всестороннему развитию Пакистана. Как объяснил посол, основными нарративами данного проекта являются построение государства всеобщего благосостояния, основанное на справедливой экономической безопасности и на поисках мирного соседства.

"Данная концепция очень важна для нас. Это концепция экономической безопасности, которая обеспечивает равные возможности",- отметил посол.

Он также подчеркнул важность сотрудничества в разных сферах с другими государствами. "Мы стараемся развивать партнерские отношения со странами. Мы говорили о торговле. Мы хотим установить наши фабрики в особых зонах. Определено 9 особых экономических зон, куда планируется привлечь инвесторов со всего мира"

Так же на встрече особое внимание было уделено развитию пакистано- китайских отношений, где ведущую роль будет играть китайско-пакистанский экономический коридор (CPEC). Коридор предусматривает создание инвестиционного портфеля в 62 млрд долларов США. Важными аспектами будут интеграция транспортных и IT-систем, включая автомобильные, железнодорожные, портовые, воздушные каналы и каналы передачи данных, а также сотрудничество в сфере энергетики.

В своей речи Билал Хаи упомянул и о важности развития отношений с Азербайджаном. "Хочу сообщить вам радостную новость. AZAL и пакистанские авиалинии скоро начнут совершать прямые авиарейсы , все вопросы урегулированы, и все готово. Ждем, когда ситуация с COVID-19 наладиться"- добавил посол.