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Посол: Армения может стать важным партнером Азербайджана в проекте Среднего коридора

Посол: Армения может стать важным партнером Азербайджана в проекте Среднего коридора Армения может стать важным партнером Азербайджана в проекте Среднего коридора.
Внешняя политика
21 октября 2023 г. 16:31
Посол: Армения может стать важным партнером Азербайджана в проекте Среднего коридора

Армения может стать важным партнером Азербайджана в проекте Среднего коридора.

Как передает Report, об этом заявил посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев на прошедшей в Гааге конференции на тему "Средний коридор - новые горизонты для Европы" (Middle Corridor - New Horizon for Europe).

В своем выступлении дипломат проинформировал участников конференции о позиции и ожиданиях официального Баку от данного проекта, подчеркнув, что его важнейшим результатом станет не только более эффективная транспортировка грузов между Китаем, Центральной Азией и Европой, но и активизация внутрирегионального сотрудничества по всему маршруту проекта.

Он также отметил, что успешная реализация проекта Среднего коридора придаст импульс сотрудничеству между странами Южного Кавказа. В этом контексте посол обратил внимание участников конференции на то, что после подписания мирного договора между Баку и Ереваном Армения может стать важным партнером для Азербайджана и Грузии в деле реализации данного проекта.

Состоявшая в Гааге конференция, собравшая многочисленных представителей бизнес-кругов, правительства, медиа и экспертного сообщества Нидерландов, была организована совместно посольствами Азербайджана, Казахстана, Грузии и Турции в Нидерландах.

В конференции принял участие и сделал презентацию генеральный директор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Талех Зиядов.

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Версия на английском языке ФотоAmbassador: Armenia can become important partner of Azerbaijan in Middle Corridor

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