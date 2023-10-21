Посол: Армения может стать важным партнером Азербайджана в проекте Среднего коридора

Армения может стать важным партнером Азербайджана в проекте Среднего коридора.

Армения может стать важным партнером Азербайджана в проекте Среднего коридора.

Как передает Report, об этом заявил посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев на прошедшей в Гааге конференции на тему "Средний коридор - новые горизонты для Европы" (Middle Corridor - New Horizon for Europe).

В своем выступлении дипломат проинформировал участников конференции о позиции и ожиданиях официального Баку от данного проекта, подчеркнув, что его важнейшим результатом станет не только более эффективная транспортировка грузов между Китаем, Центральной Азией и Европой, но и активизация внутрирегионального сотрудничества по всему маршруту проекта.

Он также отметил, что успешная реализация проекта Среднего коридора придаст импульс сотрудничеству между странами Южного Кавказа. В этом контексте посол обратил внимание участников конференции на то, что после подписания мирного договора между Баку и Ереваном Армения может стать важным партнером для Азербайджана и Грузии в деле реализации данного проекта.

Состоявшая в Гааге конференция, собравшая многочисленных представителей бизнес-кругов, правительства, медиа и экспертного сообщества Нидерландов, была организована совместно посольствами Азербайджана, Казахстана, Грузии и Турции в Нидерландах.

В конференции принял участие и сделал презентацию генеральный директор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Талех Зиядов.