Глава МИД РФ встретился с послом Азербайджана

Назначенный Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Р.С.Мустафаев 4 октября был принят Министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым.

Назначенный Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Р.С.Мустафаев 4 октября был принят Министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Глава внешнеполитического ведомства России тепло приветствовал руководителя дипмиссии дружественного государства – стратегического партнера и союзника РФ и пожелал ему успехов в его деятельности.

Позднее состоялась встреча Р.С.Мустафаева с заместителем Министра иностранных дел Российской Федерации М.Ю.Галузиным, которому посол передал копии верительных грамот. В ходе беседы констатировано поступательное развитие российско-азербайджанских отношений, обсуждены некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня. Рассмотрен график ближайших межгосударственных контактов.