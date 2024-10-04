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Глава МИД РФ встретился с послом Азербайджана

Глава МИД РФ встретился с послом Азербайджана Назначенный Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Р.С.Мустафаев 4 октября был принят Министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым.
Внешняя политика
4 октября 2024 г. 23:04
Глава МИД РФ встретился с послом Азербайджана

Назначенный Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Р.С.Мустафаев 4 октября был принят Министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Глава внешнеполитического ведомства России тепло приветствовал руководителя дипмиссии дружественного государства – стратегического партнера и союзника РФ и пожелал ему успехов в его деятельности.

Позднее состоялась встреча Р.С.Мустафаева с заместителем Министра иностранных дел Российской Федерации М.Ю.Галузиным, которому посол передал копии верительных грамот. В ходе беседы констатировано поступательное развитие российско-азербайджанских отношений, обсуждены некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня. Рассмотрен график ближайших межгосударственных контактов.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyanın XİN rəhbəri Azərbaycan səfiri ilə görüşüb

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