МИД: Провокационные шаги Армении и Франции в Международной организации франкофонии провалились

Вызывает серьезное сожаление, что Международная организация франкофонии (OIF), имеющая мандат в области культурного и гуманитарного сотрудничества между государствами-членами, при открытой поддержке и покровительстве Франции была использована Арменией не

Вызывает серьезное сожаление, что Международная организация франкофонии (OIF), имеющая мандат в области культурного и гуманитарного сотрудничества между государствами-членами, при открытой поддержке и покровительстве Франции была использована Арменией не по назначению.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

В ведомстве отметили, что Франция грубо злоупотребила своим статусом председателя, чтобы включить в резолюцию саммита организации положения, направленные против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, который не является членом OIF, открыто нарушив общепринятую практику подготовки документов в многосторонних дипломатических форматах и элементарные правила многосторонних переговоров, не позволила даже обсудить предложения нескольких государств-членов по упомянутым положениям.

"В результате положения, которые, как утверждает армянская сторона, были приняты на саммите OIF, на самом деле не получили консенсуса в организации, и к документу были добавлены оговорки в знак протеста против некоторых положений.

Таким образом, попытки Армении добиться признания международным сообществом ее выдуманных историй, несмотря на открытую поддержку Франции, потерпели неудачу даже на платформе, в которой Азербайджан не является членом.

Указанные положения, которые армянская сторона пытается представить как "дипломатическую победу", включенные путем явного нарушения правил принятия решений и без достижения консенсуса в документ организации, на самом деле предусмотренной для обсуждения культурно-гуманитарных вопросов, не представляют никакой политической и юридической ценности.

Произошедшее в рамках OIF следует рассматривать как проявление того, что Армения не заинтересована в мирном процессе, намерена при каждой возможности посягать на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, и того, что Франция использует Армению в своих узких интересах.

Азербайджанская сторона выражает благодарность являющимся членами OIF государствам-партнерам, которые, несмотря на открытые угрозы и шантаж со стороны Франции, проявили непоколебимую приверженность международному праву и гуманитарному мандату OIF, решительно выступив против подрывной деятельности, направленной против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и наносящей ущерб процессу нормализации.

Азербайджанская сторона призывает Армению отказаться от таких деструктивных шагов, проявить политическую волю и ответственность в направлении устранения оставшихся препятствий на пути к логическому завершению процесса нормализации, в первую очередь изменить положения в конституции и других законодательных актах этой страны, включающих территориальные претензии к Азербайджану.

Армянская сторона должна сделать выбор между завершением вышеупомянутым образом процесса нормализации или продолжением конфронтации на всех уровнях. Азербайджанская сторона привержена процессу нормализации, который она инициировала и последовательно продвигает с политической мудростью и чувством ответственности", - говорится в заявлении.