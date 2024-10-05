Франция использует Армению в своих узких интересах

Происходящее в рамках Международной организации Франкофонии (МОФ) следует расценивать как проявление незаинтересованности Армении в мирном процессе, ее намеренность посягать на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана при любой возможности,

Произошедшее в рамках Международной организации франкофонии (OIF) следует рассматривать как проявление того, что Армения не заинтересована в мирном процессе, намерена при каждой возможности посягать на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, и того, что Франция использует Армению в своих узких интересах.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

"Азербайджанская сторона выражает благодарность являющимся членами OIF государствам-партнерам, которые, несмотря на открытые угрозы и шантаж со стороны Франции, проявили непоколебимую приверженность международному праву и гуманитарному мандату OIF, решительно выступив против подрывной деятельности, направленной против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и наносящей ущерб процессу нормализации", - подчеркивается в сообщении.