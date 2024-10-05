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Франция использует Армению в своих узких интересах

Франция использует Армению в своих узких интересах Происходящее в рамках Международной организации Франкофонии (МОФ) следует расценивать как проявление незаинтересованности Армении в мирном процессе, ее намеренность посягать на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана при любой возможности,
Внешняя политика
5 октября 2024 г. 23:09
Франция использует Армению в своих узких интересах

Произошедшее в рамках Международной организации франкофонии (OIF) следует рассматривать как проявление того, что Армения не заинтересована в мирном процессе, намерена при каждой возможности посягать на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, и того, что Франция использует Армению в своих узких интересах.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

"Азербайджанская сторона выражает благодарность являющимся членами OIF государствам-партнерам, которые, несмотря на открытые угрозы и шантаж со стороны Франции, проявили непоколебимую приверженность международному праву и гуманитарному мандату OIF, решительно выступив против подрывной деятельности, направленной против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и наносящей ущерб процессу нормализации", - подчеркивается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Rəsmi Bakı: Fransa özünün dar maraqları naminə Ermənistandan istifadə edir

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