Произошедшее в рамках Международной организации франкофонии (OIF) следует рассматривать как проявление того, что Армения не заинтересована в мирном процессе, намерена при каждой возможности посягать на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, и того, что Франция использует Армению в своих узких интересах.
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"Азербайджанская сторона выражает благодарность являющимся членами OIF государствам-партнерам, которые, несмотря на открытые угрозы и шантаж со стороны Франции, проявили непоколебимую приверженность международному праву и гуманитарному мандату OIF, решительно выступив против подрывной деятельности, направленной против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и наносящей ущерб процессу нормализации", - подчеркивается в сообщении.