Община: Примитивные попытки Франции показывают ошибочность ее позиции

Община Западного Азербайджана (ОЗА) осуждает тщетные попытки Франции запятнать имидж Азербайджана незадолго до начала 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29.

Община Западного Азербайджана (ОЗА) осуждает тщетные попытки Франции запятнать имидж Азербайджана незадолго до начала 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29.

Как сообщает Report , об этом говорится в заявлении Общины.

"Все более и более отчаивающаяся из-за своих неудач Франция прибегает к дешевым провокациям. Последним примером такой провокации является шоу с путешествием по Европе на электрическом велосипеде заместителя мэра Бордо Лорана Гийома под предлогом участия в COP29. Это продолжение дешевого шоу, которое мэры французских городов построили вокруг Лачынского перехода в прошлом году. Тот факт, что Франция прибегает к таким поверхностным и примитивным попыткам, показывает, насколько слаба и ошибочна ее позиция.

Община Западного Азербайджана призывает международное сообщество не верить таким дешевым шоу и поддержать нашу страну на фоне важной роли, которую Азербайджан играет в решении глобальных проблем, связанных с изменением климата", - подчеркивается в заявлении ОЗА.