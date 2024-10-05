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Община: Примитивные попытки Франции показывают ошибочность ее позиции

Община: Примитивные попытки Франции показывают ошибочность ее позиции Община Западного Азербайджана (ОЗА) осуждает тщетные попытки Франции запятнать имидж Азербайджана незадолго до начала 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29.
Внешняя политика
5 октября 2024 г. 20:29
Община: Примитивные попытки Франции показывают ошибочность ее позиции

Община Западного Азербайджана (ОЗА) осуждает тщетные попытки Франции запятнать имидж Азербайджана незадолго до начала 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины.

"Все более и более отчаивающаяся из-за своих неудач Франция прибегает к дешевым провокациям. Последним примером такой провокации является шоу с путешествием по Европе на электрическом велосипеде заместителя мэра Бордо Лорана Гийома под предлогом участия в COP29. Это продолжение дешевого шоу, которое мэры французских городов построили вокруг Лачынского перехода в прошлом году. Тот факт, что Франция прибегает к таким поверхностным и примитивным попыткам, показывает, насколько слаба и ошибочна ее позиция.

Община Западного Азербайджана призывает международное сообщество не верить таким дешевым шоу и поддержать нашу страну на фоне важной роли, которую Азербайджан играет в решении глобальных проблем, связанных с изменением климата", - подчеркивается в заявлении ОЗА.

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Версия на азербайджанском языке İcma: Fransanın dayaz və bəsit cəhdlərə əl atması onun mövqeyinin nə qədər zəif olduğunu göstərir

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