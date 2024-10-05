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Азербайджан и Колумбия провели первые консульские консультации

Азербайджан и Колумбия провели первые консульские консультации Между министерствами иностранных дел Азербайджана и Колумбии в формате видеоконференции прошли первые консульские консультации.
Внешняя политика
5 октября 2024 г. 00:32
Азербайджан и Колумбия провели первые консульские консультации

Между министерствами иностранных дел Азербайджана и Колумбии в формате видеоконференции состоялись первые консульские консультации.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Азербайджанскую делегацию на консультациях возглавлял начальник консульского управления Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Эмиль Сафаров, а колумбийскую - начальник Европейского управления Министерства иностранных дел Республики Колумбия Патрисия Кортес Ортис.

В ходе консульских консультаций был проведен обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества с Колумбией в консульской сфере, в том числе о возможности подписания новых двусторонних документов в этой области.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы защиты прав и свобод граждан двух стран, а также развитие связей в сфере миграции.

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