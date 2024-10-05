МИД прокомментировал призыв Армении воздержаться от поездки на COP29 в Азербайджан

Вызывает сожаление ложная пропаганда МИД Армении, призывающая воздержаться от поездки на COP29 в Азербайджан, утверждая, что страна якобы использует эту конференцию как дымовую завесу для подготовки нападения на Армению.

Вызывает сожаление ложная пропаганда МИД Армении, призывающая воздержаться от поездки на COP29 в Азербайджан, утверждая, что страна якобы использует эту конференцию как дымовую завесу для подготовки нападения на Армению.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде в ответ на высказывания пресс-секретаря МИД Армении, оправдывающие милитаризацию Армении якобы в ответ на предполагаемые угрозы со стороны Азербайджана.

"Логика армянской стороны игнорировать эти проблемы свидетельствует о том, что она не заинтересована в установлении прочного мира и пытается сохранить текущую ситуацию как запасной вариант для возможной агрессии против Азербайджана в будущем. Армении следует воздерживаться от противоречивых заявлений и провокационных шагов, демонстрируя своим поведением и реальными действиями уважение к нормам и принципам международного права", - говорится в заявлении.