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МИД прокомментировал призыв Армении воздержаться от поездки на COP29 в Азербайджан

МИД прокомментировал призыв Армении воздержаться от поездки на COP29 в Азербайджан Вызывает сожаление ложная пропаганда МИД Армении, призывающая воздержаться от поездки на COP29 в Азербайджан, утверждая, что страна якобы использует эту конференцию как дымовую завесу для подготовки нападения на Армению.
Внешняя политика
5 октября 2024 г. 14:49
МИД прокомментировал призыв Армении воздержаться от поездки на COP29 в Азербайджан

Вызывает сожаление ложная пропаганда МИД Армении, призывающая воздержаться от поездки на COP29 в Азербайджан, утверждая, что страна якобы использует эту конференцию как дымовую завесу для подготовки нападения на Армению.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде в ответ на высказывания пресс-секретаря МИД Армении, оправдывающие милитаризацию Армении якобы в ответ на предполагаемые угрозы со стороны Азербайджана.

"Логика армянской стороны игнорировать эти проблемы свидетельствует о том, что она не заинтересована в установлении прочного мира и пытается сохранить текущую ситуацию как запасной вариант для возможной агрессии против Азербайджана в будущем. Армении следует воздерживаться от противоречивых заявлений и провокационных шагов, демонстрируя своим поведением и реальными действиями уважение к нормам и принципам международного права", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Rəsmi Bakı: Ermənistanın Azərbaycana COP29-la bağlı səfər etməkdən çəkinməyə çağıran yalan dolu təbliğatı təəssüf doğurur

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