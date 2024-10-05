МИД Азербайджана: Заявления Армении о ее миролюбивой позиции являются ни чем иным как манипуляцией

Заявления пресс-секретаря МИД Армении о миролюбивой позиции страны, продолжающей наращивать наступательное вооружение и сохраняющей территориальные претензии к Азербайджану в своей конституции и других правовых актах, являются манипуляцией, направленной н

Заявления пресс-секретаря МИД Армении о миролюбивой позиции страны, продолжающей наращивать наступательное вооружение и сохраняющей территориальные претензии к Азербайджану в своей конституции и других правовых актах, являются манипуляцией, направленной на введение в заблуждение международного сообщества.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде в ответ на высказывания пресс-секретаря МИД Армении, оправдывающие милитаризацию Армении якобы в ответ на предполагаемые угрозы со стороны Азербайджана.

Отмечается, что теперь пресс-секретарь МИД Армении ссылается на недавнее решение Конституционного суда Армении о признании регламента о работе комиссий по делимитации границы с Азербайджаном соответствующим основному закону страны как на "подтверждение" того, что в их конституции "отсутствуют территориальные претензии к соседям".

При проверке фактов по этому утверждению достаточно вспомнить, что армянская сторона еще в январе 2010 года, когда подробно обосновывалось решение конституционного суда о соответствии конституции протоколов о нормализации отношений с Турцией, не отказалась от претензий на так называемую "Западную Армению".

В положениях об уважении территориальной целостности и нерушимости границ, отраженных в Соглашении о создании Содружества Независимых Государств (СНГ) от 8 декабря 1991 года и Алма-Атинской декларации от 21 декабря 1991 года, не уточняется, какими являются фактические границы между государствами-членами СНГ или какие территории входят в состав каждого государства. Таким образом, Алма-Атинская декларация не может считаться подтверждением "доброй воли" Армении.

Нельзя отрицать, что Армения ратифицировала соглашение о создании СНГ 18 февраля 1992 года с оговорками, причем о намерении сделать оговорки Армения официально заявила еще 26 декабря 1991 года, когда Верховный Совет Армении ратифицировал протокол соглашения о создании СНГ. Из пункта 10 решения Верховного Совета Армении о ратификации соглашения о создании СНГ от 18 февраля 1992 года однозначно следует, что Армения считала так называемую "Нагорно-Карабахскую Республику" независимым государством, имеющим право на вступление в СНГ. После решения Верховного Совета Армения никогда не признавала Карабах частью Азербайджана. Эта позиция была вновь подтверждена в решении Верховного Совета от 8 июля 1992 года и дополнительно закреплена Конституцией Армении от 5 июля 1995 года. Независимо от того, необходимо ли было информировать другие страны-участницы договора и предприняла ли Армения такие меры, оговорки остаются частью законодательства Армении и не могут быть оспорены.

Таким образом, учитывая также уже существовавшую в конституции Армении претензию на территориальную целостность Азербайджана и ее оговорки при присоединении к Алма-Атинской декларации, Армения исключила признание "Нагорного Карабаха" как части Азербайджана. Поэтому до тех пор, пока Армения не внесет изменения в свою конституцию и не откажется от всех юридических и политических актов, заключающих претензии к Азербайджану, заявления о признании Арменией территориальной целостности и суверенитета Азербайджана не имеют никакой юридической основы.

На фоне всего этого и учитывая непредсказуемый характер политики Армении, аргументы о праве на самооборону, оправдывающие масштабную милитаризацию, являются как вымышленными, так и опасными.

Кроме того, вызывает сожаление ложная пропаганда МИД Армении, призывающая воздержаться от поездки на COP29 в Азербайджан, утверждая, что страна якобы использует эту конференцию как дымовую завесу для подготовки нападения на Армению.

Логика армянской стороны игнорировать эти проблемы свидетельствует о том, что она не заинтересована в установлении прочного мира и пытается сохранить текущую ситуацию как запасной вариант для возможной агрессии против Азербайджана в будущем.

Армении следует воздерживаться от противоречивых заявлений и провокационных шагов, демонстрируя своим поведением и реальными действиями уважение к нормам и принципам международного права.