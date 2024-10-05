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Эльчин Амирбеков: Армения должна решить вопрос территориальных претензий в ее Конституции

Эльчин Амирбеков: Армения должна решить вопрос территориальных претензий в ее Конституции Армения должна срочно решить вопрос с очевидной территориальной претензией, закрепленной в ее нынешней Конституции в отношении части суверенной территории Азербайджана.
Внешняя политика
5 октября 2024 г. 20:07
Эльчин Амирбеков: Армения должна решить вопрос территориальных претензий в ее Конституции

Армения должна срочно решить вопрос с очевидной территориальной претензией, закрепленной в ее нынешней Конституции в отношении части суверенной территории Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью писателю и историку Карло Марино для изданий Faro di Roma и Eurasiaticanews.

По его словам, отрицая актуальность этого важного препятствия на пути к миру и выбирая упрощенные, нереалистичные пути для подписания недоработанного текста любой ценой, Армения игнорирует фундаментальную причину десятилетий конфронтации между двумя странами.

Мы благодарны Святому Престолу за интерес к этой теме и поддержку мирной повестки дня, представленной Азербайджаном для нормализации отношений с нашими армянскими соседями. Как вы, возможно, знаете, прямые двусторонние переговоры между нашими двумя странами по завершению мирного соглашения вступили в решающую финальную фазу, и я здесь, чтобы подтвердить твердую приверженность Азербайджана достижению прочного, надежного и необратимого мира с Арменией.

Для достижения этой цели наш священный долг - обеспечить, чтобы будущее мирное соглашение сделало полностью невозможным, даже теоретически, любое возвращение к территориальным претензиям, агрессии или военным конфликтам. Азербайджан достаточно пострадал от этого бедствия и хотел бы исключить повторение этого сценария в будущем", - подчеркнул Э.Амирбеков.

Он добавил, что сегодня "мяч находится на армянской стороне", и Баку надеется, что историческая возможность перевернуть трагическую страницу в отношениях двух стран не будет упущена.

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Версия на азербайджанском языке Elçin Əmirbəyov: Ermənistan öz Konstitusiyasında ərazi iddiaları məsələsini həll etməlidir

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