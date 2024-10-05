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МИД Азербайджана: Армения должна сделать выбор между нормализацией и конфронтацией

МИД Азербайджана: Армения должна сделать выбор между нормализацией и конфронтацией Азербайджан призывает Армению отказаться от деструктивных шагов и проявить политическую волю и ответственность для устранения оставшихся препятствий на пути логического завершения процесса нормализации, в первую очередь изменив положения в конституции и д
Внешняя политика
5 октября 2024 г. 23:15
МИД Азербайджана: Армения должна сделать выбор между нормализацией и конфронтацией

Азербайджанская сторона призывает Армению отказаться от деструктивных шагов, проявить политическую волю и ответственность в направлении устранения оставшихся препятствий на пути к логическому завершению процесса нормализации, в первую очередь изменить положения в конституции и других законодательных актах этой страны, включающих территориальные претензии к Азербайджану.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Отмечается, что армянская сторона должна сделать выбор между завершением вышеупомянутым образом процесса нормализации или продолжением конфронтации на всех уровнях.

"Азербайджан привержен процессу нормализации, который он инициировал и последовательно продвигает с политической мудростью и чувством ответственности", - подчеркивается в заявлении ведомства.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN: Ermənistan normallaşma və qarşıdurma arasında seçim etməlidir

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