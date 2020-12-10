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Послу Турции в Грузии подарили символ победы Азербайджана

Послу Турции в Грузии подарили символ победы Азербайджана В посольстве Азербайджана в Грузии прошло мероприятие, посвященное Параду Победы.
Внешняя политика
10 декабря 2020 г. 17:28
Послу Турции в Грузии подарили символ победы Азербайджана

В посольстве Азербайджана в Грузии прошло мероприятие, посвященное Параду Победы.

Как передает грузинское бюро Report, в мероприятии приняла участие посол Турции в Грузии Фатма Джерен Язган.

Посол в своем аккаунте в Твиттер написала, что по приглашению посла Азербайджана Фаига Гулиева понаблюдала за Парадом Победы в Баку вместе с азербайджанскими братьями в посольстве Азербайджана.

“Мы испытали большую гордость. Мы посадим цветок харыбюльбюль в саду около нашего флага. Карабах – это Азербайджан", - написала Ф.Дж.Язган.

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Версия на английском языке Turkish Ambassador to Georgia presented symbol of Azerbaijan's victory
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin Gürcüstandakı səfirinə Azərbaycanın qələbə simvolu hədiyyə olunub

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