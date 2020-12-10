Послу Турции в Грузии подарили символ победы Азербайджана

В посольстве Азербайджана в Грузии прошло мероприятие, посвященное Параду Победы.

В посольстве Азербайджана в Грузии прошло мероприятие, посвященное Параду Победы.

Как передает грузинское бюро Report, в мероприятии приняла участие посол Турции в Грузии Фатма Джерен Язган.

Посол в своем аккаунте в Твиттер написала, что по приглашению посла Азербайджана Фаига Гулиева понаблюдала за Парадом Победы в Баку вместе с азербайджанскими братьями в посольстве Азербайджана.

“Мы испытали большую гордость. Мы посадим цветок харыбюльбюль в саду около нашего флага. Карабах – это Азербайджан", - написала Ф.Дж.Язган.