Послу Турции в Грузии подарили символ победы Азербайджана

В посольстве Азербайджана в Грузии прошло мероприятие, посвященное Параду Победы.
Как передает грузинское бюро Report, в мероприятии приняла участие посол Турции в Грузии Фатма Джерен Язган.
Посол в своем аккаунте в Твиттер написала, что по приглашению посла Азербайджана Фаига Гулиева понаблюдала за Парадом Победы в Баку вместе с азербайджанскими братьями в посольстве Азербайджана.
“Мы испытали большую гордость. Мы посадим цветок харыбюльбюль в саду около нашего флага. Карабах – это Азербайджан", - написала Ф.Дж.Язган.