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Обсуждено расширение сотрудничества между институтами омбудсмена Азербайджана и Грузии

Обсуждено расширение сотрудничества между институтами омбудсмена Азербайджана и Грузии Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев встретился с омбудсменом этой страны Леваном Иоселиани.
Внешняя политика
29 апреля 2024 г. 21:54
Обсуждено расширение сотрудничества между институтами омбудсмена Азербайджана и Грузии

Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев встретился с омбудсменом этой страны Леваном Иоселиани.

Как передает корреспондент местного бюро Report, на встрече стороны выразили удовлетворение текущем уровнем развития стратегического партнерства, дружбы и братских отношений между двумя странами в последние годы.

Ф.Гулиев рассказал об интенсивности отношений Азербайджана и Грузии во многих сферах, в том числе экономической, рассказал о проводимой в этом направлении работе и ​​перспективах дальнейшего сотрудничества.

Дипломат также подчеркнул необходимость дальнейшего углубления сотрудничества между Уполномоченным по правам человека Азербайджана и Народным защитником Грузии.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Gürcüstan ombudsmanları arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə edilib

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