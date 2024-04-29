Обсуждено расширение сотрудничества между институтами омбудсмена Азербайджана и Грузии

Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев встретился с омбудсменом этой страны Леваном Иоселиани.

Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев встретился с омбудсменом этой страны Леваном Иоселиани.

Как передает корреспондент местного бюро Report , на встрече стороны выразили удовлетворение текущем уровнем развития стратегического партнерства, дружбы и братских отношений между двумя странами в последние годы.

Ф.Гулиев рассказал об интенсивности отношений Азербайджана и Грузии во многих сферах, в том числе экономической, рассказал о проводимой в этом направлении работе и ​​перспективах дальнейшего сотрудничества.

Дипломат также подчеркнул необходимость дальнейшего углубления сотрудничества между Уполномоченным по правам человека Азербайджана и Народным защитником Грузии.