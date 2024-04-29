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Посол Украины вручил копию верительных грамот замглаве МИД Азербайджана

Посол Украины вручил копию верительных грамот замглаве МИД Азербайджана Новоназначенный посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев вручил копию верительных грамот заместителю министра иностранных дел Азербайджана Самиру Шарифову.
Внешняя политика
29 апреля 2024 г. 17:17
Посол Украины вручил копию верительных грамот замглаве МИД Азербайджана

Новоназначенный посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев вручил копию верительных грамот заместителю министра иностранных дел Азербайджана Самиру Шарифову.

Как сообщает Report, об этом украинский дипломат написал в соцсети Facebook.

"Встретился с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Самиром Шарифовым для вручения копий верительных грамот в связи с началом моей дипломатической миссии посла Украины в Азербайджане.

В ходе этой встречи заместитель главы азербайджанского внешнеполитического ведомства подтвердил неизменность позиции Азербайджана по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также готовность азербайджанской стороны и в дальнейшем развивать двустороннее сотрудничество между двумя государствами, оказывать гуманитарную помощь Украине в энергетической, социальной и других сферах", - говорится в публикации.

Посол выразил благодарность азербайджанской стороне за поддержку Украины.

"Я отметил готовность приложить максимум усилий для укрепления стратегического партнерства между Украиной и Азербайджаном. После этого подробно обсудили широкий круг вопросов повестки дня двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также глобальной и региональной безопасности" - отметил украинский дипломат.

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Версия на английском языке New Ukrainian ambassador presents copy of his credentials to Azerbaijani MFA
Версия на азербайджанском языке Ukraynanın yeni səfiri etimadnaməsinin surətini Azərbaycan XİN-ə təqdim edib

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