В Женеве обсудили увеличение помощи Азербайджану в сфере разминирования

На заседании "Группы поддержки противоминной деятельности", которая является координационным форматом стран-доноров в области разминирования, в Женеве был обсужден вопрос увеличения помощи Азербайджану в данном направлении.

На заседании "Группы поддержки противоминной деятельности", которая является координационным форматом стран-доноров в области разминирования, в Женеве был обсужден вопрос увеличения помощи Азербайджану в данном направлении.

Как передает Report , об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Представители МИД и Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA), принявшие участие в заседании, проинформировали участников встречи о масштабах разрушений, учиненных Арменией в нашей стране, и проблемы наземных мин, жертвах минных инцидентов, трудностях и успехах, достигнутых нашей страной в области разминирования, необходимой иностранной помощи и международной деятельности Азербайджана в области минной проблемы.

Было доведено до внимания, что необходимо обеспечить адекватную внешнюю поддержку для возвращения азербайджанцев на родную землю, проведения восстановительных и реконструкционных работ на освобожденных от оккупации территориях, а также скорейшего устранения минной проблемы, которая напрямую затрагивает безопасность населения.

В ходе заседания было подчеркнуто, что эта помощь может помочь развитию, миру и примирению как условие гуманитарной солидарности.

На мероприятии также состоялся обмен мнениями о тех или иных аспектах минной проблемы в нашей стране и была достигнута договоренность о продолжении обсуждений с целью решения проблем по данному вопросу.