О нас

В Вене проходит конференция на тему борьбы с колониализмом

В Вене проходит конференция на тему борьбы с колониализмом
Внешняя политика
30 апреля 2024 г. 14:11
В Вене проходит конференция на тему борьбы с колониализмом

30 апреля в офисе ООН в Вене проходит конференция на тему "Искоренение колониализма: последствия ассимиляции и ее влияние на обеспечение прав человека".

Как сообщает Report со ссылкой на Азертадж, это продолжение организованных Бакинской инициативной группой (БИГ) серии мероприятий, посвященных борьбе с колониализмом и его новыми проявлениями. Подобные конференции уже проходили в прошлом году 22 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и 14 декабря в Женеве.

На мероприятии будут обсуждаться вопросы, связанные с устранением неравенства и проблемами устойчивого развития внутри государств и между ними.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоVyanada Fransa müstəmləkəçiliyi ilə mübarizəyə həsr olunmuş konfrans keçirilir

Самое важное

Президент: Азербайджан является инициатором мирного договора и составляющих его основу 5 принципов
Президент: Азербайджан является инициатором мирного договора и составляющих его основу 5 принципов
29 апреля 2024 г. 00:57
Сегодня день рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой
Сегодня день рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой
28 апреля 2024 г. 01:00
Завершилась встреча президентов Азербайджана и Германии в расширенном составе
ФотоЗавершилась встреча президентов Азербайджана и Германии в расширенном составе
26 апреля 2024 г. 19:22
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Германию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Германию
25 апреля 2024 г. 21:57
Президенты Азербайджана и Кыргызстана посетили город Агдам
ФотоПрезиденты Азербайджана и Кыргызстана посетили город Агдам
25 апреля 2024 г. 16:45
Ильхам Алиев: Памятник Чингизу Айтматову в Баку будет еще одним символом нашей дружбы, нашего братства и нашего единства
Ильхам Алиев: Памятник Чингизу Айтматову в Баку будет еще одним символом нашей дружбы, нашего братства и нашего единства
24 апреля 2024 г. 21:08
От имени Ильхама Алиева был дан государственный прием в честь Садыра Жапарова
От имени Ильхама Алиева был дан государственный прием в честь Садыра Жапарова
24 апреля 2024 г. 20:54
Президент Кыргызстана почтил память шехидов в Баку
Президент Кыргызстана почтил память шехидов в Баку
24 апреля 2024 г. 18:48
Садыр Жапаров посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения
Садыр Жапаров посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения
24 апреля 2024 г. 18:31
Президент: Некоторые страны начали холодную войну против Азербайджана
Президент: Некоторые страны начали холодную войну против Азербайджана
23 апреля 2024 г. 19:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi