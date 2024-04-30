В Вене проходит конференция на тему борьбы с колониализмом

30 апреля в офисе ООН в Вене проходит конференция на тему "Искоренение колониализма: последствия ассимиляции и ее влияние на обеспечение прав человека".

Как сообщает Report со ссылкой на Азертадж, это продолжение организованных Бакинской инициативной группой (БИГ) серии мероприятий, посвященных борьбе с колониализмом и его новыми проявлениями. Подобные конференции уже проходили в прошлом году 22 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и 14 декабря в Женеве.

На мероприятии будут обсуждаться вопросы, связанные с устранением неравенства и проблемами устойчивого развития внутри государств и между ними.