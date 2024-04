Глава МИД Азербайджана встретился с премьером Катара

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с премьер-министром, министром иностранных дел Катара Мохаммедом бин Абдулрахманом бин Джассим Аль Тани.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана в социальной сети "Х".

"МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с премьер-министром, министром иностранных дел Катара Мохаммедом бин Абдулрахманом бин Джассим Аль Тани для обсуждения важных вопросов, стоящих в двусторонней повестке дня, а также перспектив укрепления существующего партнерства между Катаром и Азербайджаном", - говорится в сообщении.