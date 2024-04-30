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Совет евроатлантического партнерства азербайджанцев осудил резолюцию Европарламента

Совет евроатлантического партнерства азербайджанцев осудил резолюцию Европарламента Азербайджан успешно сотрудничает с международными организациями по обсуждению вопросов, представляющих взаимный интерес и отвечающих национальным интересам страны. Однако под влиянием внешних сил некоторые организации демонстрируют необъективное и предвзя
Внешняя политика
30 апреля 2024 г. 12:00
Совет евроатлантического партнерства азербайджанцев осудил резолюцию Европарламента

Азербайджан успешно сотрудничает с международными организациями по обсуждению вопросов, представляющих взаимный интерес и отвечающих национальным интересам страны. Однако под влиянием внешних сил некоторые организации демонстрируют необъективное и предвзятое отношение к Азербайджану.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Совета евроатлантического партнерства азербайджанцев, направленном в Европейский парламент в связи с принятой против Азербайджана предвзятой резолюцией.

"Предвзятое отношение приобрело хронический характер в Европарламенте. Совет считает принятие 25 апреля 2024 года в Европарламенте необъективной резолюции по вопросу гражданского общества и прав человека в Азербайджане предвзятой политической акцией против нашей страны и оценивает ее как часть клеветнической кампании против Азербайджана", - говорится в заявлении.

В Совете осудили предвзятую резолюцию Европарламента против Азербайджана и призвали положить конец политике двойных стандартов.

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Версия на английском языке Euro-Atlantic Partnership Council of Azerbaijanis: Biased attitude has become chronic in the European Parliament
Версия на азербайджанском языке Avro-Atlantik Azərbaycanlıları Tərəfdaşlıq Şurası: Qərəz Avropa Parlamentində xroniki xarakter alıb

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