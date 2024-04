Посол США побывал в поселке Красная Слобода

Посол США Марк Либби побывал в поселке Красная Слобода в Губинском районе Азербайджана.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении посольства на официальной странице в социальной сети "Х".

"Посол США и его супруга Дануся Либби посетили Красную Слободу в Губинском районе, чтобы отметить праздник Песах, встретиться с представителями горско-еврейской общины. В ходе поездки они осмотрели синагоги, музеи, а также Таглы Кёрпю", - говорится в сообщении.