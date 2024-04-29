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Член комитета Европарламента осудил предвзятую позицию в отношении Азербайджана

Член комитета Европарламента осудил предвзятую позицию в отношении Азербайджана
Внешняя политика
29 апреля 2024 г. 19:07
Член комитета Европарламента осудил предвзятую позицию в отношении Азербайджана

29 апреля председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов принял члена комитета Европарламента по транспорту и туризму Томаша Петра Поребу.

Как сообщает Report, гость рассказал о своем знакомстве во время первого визита в Азербайджан полтора года назад с освобожденным от оккупации городом Шуша, коснулся тенденций в регионе и перспектив развития, а также выразил удовлетворение положительными результатами переговоров по делимитации между Азербайджаном и Арменией.

Говоря о важном экономико-географическом положении Азербайджана, Томаш Пореба рассказал о связях нашей страны с Европейским союзом (ЕС), отметил необходимость дальнейшего углубления сотрудничества ЕС с Азербайджаном, ведущей страной региона Южного Кавказа, во многих сферах, в том числе таких важных как энергетика, окружающая среда, транспорт и логистика.

Осудив позицию Европарламента в отношении нашей страны, которая включает в себя предвзятость и двойные стандарты, Пореба оценил ее как несправедливый и нелогичный шаг. Отметив важность решения возникающих вопросов не путем давления, а только путем сотрудничества и равноправного диалога, член Европарламента подчеркнул, что Азербайджан является надежным партнером ЕС, и это сотрудничество необходимо продолжать и впредь.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAvropa Parlamentinin komitə üzvü qurumun Azərbaycana qarşı qərəzli mövqeyini pisləyib

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