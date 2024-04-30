О нас

Президент Ильхам Алиев принял директора Мусульманского института Пакистана

Президент Ильхам Алиев принял директора Мусульманского института Пакистана 30 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял директора Института мусульман Исламской Республики Пакистан, премьер-министра штата Джунагад Сахибзаде Султана Ахмеда Али.
Внешняя политика
30 апреля 2024 г. 10:36
Президент Ильхам Алиев принял директора Мусульманского института Пакистана

30 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял директора Мусульманского института Исламской Республики Пакистан, премьер-министра штата Джунагад Сахибзаде Султана Ахмада Али.

Как сообщает Report, на встрече была подчеркнута важность предстоящего в Баку Всемирного форума по межкультурному диалогу, отмечено, что это мероприятие вносит вклад в дело налаживания связей между представителями различных культур.

В ходе беседы были затронуты азербайджано-пакистанские связи, отмечено, что дружественные и братские отношения между нашими странами успешно развиваются во всех сферах, подчеркнуто значение постоянной поддержки Азербайджаном и Пакистаном друг другу в различных вопросах.

На встрече отмечалось, что визит великого лидера Гейдара Алиева в Пакистан заложил основу связей между нашими странами, было доведено до внимания, что взаимные визиты и встречи на высоком уровне способствуют укреплению двусторонних отношений.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President Ilham Aliyev receives Chairman of MUSLIM Institute of Pakistan
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Pakistanın MUSLİM İnstitutunun direktorunu qəbul edib

Самое читаемое

Предпринимателям на искусственных земельных участках могут предоставить преференции
Предпринимателям на искусственных земельных участках могут предоставить преференции
23 апреля 2024 г. 13:08
Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди и град
Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди и град
23 апреля 2024 г. 13:38
В Казахстане ввели новый сигнал светофора
В Казахстане ввели новый сигнал светофора
26 апреля 2024 г. 14:39
Сотрудники ГУР Украины уничтожили российский вертолет на аэродроме в Москве
Сотрудники ГУР Украины уничтожили российский вертолет на аэродроме в Москве
26 апреля 2024 г. 15:54
Бывший главный педиатр Азербайджана совершил суицид
Бывший главный педиатр Азербайджана совершил суицид
24 апреля 2024 г. 14:32
Государственной делегации Туркменистана был подарен азербайджанский ковер
Государственной делегации Туркменистана был подарен азербайджанский ковер
25 апреля 2024 г. 21:49
Блинкен встретился со своим китайским коллегой
Блинкен встретился со своим китайским коллегой
26 апреля 2024 г. 06:06
В Баку простились с первым омбудсменом Азербайджана Эльмирой Сулеймановой
ФотоВ Баку простились с первым омбудсменом Азербайджана Эльмирой Сулеймановой
25 апреля 2024 г. 15:38
На границе Азербайджана и Армении установлен первый пограничный столб
На границе Азербайджана и Армении установлен первый пограничный столб
23 апреля 2024 г. 16:10
На границе Азербайджана и Армении выполнено больше половины намеченных работ
На границе Азербайджана и Армении выполнено больше половины намеченных работ
29 апреля 2024 г. 18:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi