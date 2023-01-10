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Президент: После начала российско-украинской войны более 10 стран обратились к Азербайджану в связи с поставками газа

Президент: После начала российско-украинской войны более 10 стран обратились к Азербайджану в связи с поставками газа После начала российско-украинской войны к нам поступили обращения более чем из 10 стран. Из стран, которые сегодня покупают у нас газ и хотят дополнительных поставок, и из стран, которые никогда не покупали у нас газ, но желают подключиться к этой програм
Внешняя политика
10 января 2023 г. 21:22
Президент: После начала российско-украинской войны более 10 стран обратились к Азербайджану в связи с поставками газа

После начала российско-украинской войны к нам поступили обращения более чем из 10 стран. Из стран, которые сегодня покупают у нас газ и хотят дополнительных поставок, и из стран, которые никогда не покупали у нас газ, но желают подключиться к этой программе. Естественно, роль Азербайджана здесь возрастает, и нам, конечно, необходимо воспользоваться этим.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью местным телевизионным каналам.

"Мы никогда не превращали нашу политику в области газа и нефти в основной фактор общего политического контекста, потому что считаем, что политика отдельно, а это отдельно. Однако сейчас, когда энергетическая политика в мире полностью слилась с общей геополитической обстановкой, отрицать и этот фактор нельзя. Конечно, наше экономическое и политическое значение растет, и если мы посмотрим на газопроводы, питающие Европу, то увидим, что их не так уж и много. Поскольку существующие поставщики просто увеличивают добычу газа, потому что в Европе есть большой спрос. Азербайджан — единственный среди новых поставщиков", - сказал глава государства.

Подчеркнув, что мы активно сотрудничаем с Европейским Союзом не только в энергетическом секторе, но и во всех сферах, президент Ильхам Алиев отметил, что внимание приковано к Азербайджану: "Конечно, мы осознаем нашу ответственность и стараемся стать надежным партнером и для новых партнеров".

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Версия на английском языке President: Since the beginning of the Russia-Ukraine war, Azerbaijan has received requests for gas from more than 10 countries
Версия на азербайджанском языке Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayandan sonra Azərbaycana qazla bağlı 10-dan çox ölkə müraciət edib

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