Порошенко поздравил президента Ильхама Алиева

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения.

Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:

"Ваше превосходительство!

От имени народа Украины и от меня лично примите искренние поздравления с днем рождения.

Ваше уверенное лидерство, жизненная мудрость, богатый опыт и высокий профессионализм – залог дальнейшего успешного развития Азербайджанской Республики и роста благосостояния ее граждан.

Не менее значимой является Ваша личная роль в последовательном развитии украинско-азербайджанских отношений. Наша обоюдная настроенность на возобновление активного диалога на высшем уровне будет служить основой взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами.

Хотел бы особенно поблагодарить за принципиальную поддержку Азербайджаном – надежным стратегическим партнером Украины – суверенитета и территориальной целостности нашего государства и подтвердить неизменность позиции Украины относительно поддержки территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики.

Уверен в положительной восходящей динамике двусторонних отношений на благо дружественных украинского и азербайджанского народов.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, неиссякаемых сил и энергии и новых свершений в плодотворной государственной деятельности".