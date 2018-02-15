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    Помощник руководителя Бюро по делам Европы и Евразии USAID посетит Азербайджан

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Помощник руководителя Бюро по делам Европы и Евразии Агентства по международному развитию США (USAID) Брок Бирман посетит Азербайджан. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу USAID, в рамках регионального турне с 14 февраля по 8 марта  Брок Бирман посетит Македонию, Азербайджан и Грузию. 

    В ходе визита он встретится с представителями программ, поддерживаемых USAID, и официальными лицами страны. Бирман также примет участие в мероприятиях USAID, посвященных развитию сельского хозяйства.

    Из Азербайджана Б. Бриман  направится в Грузию. 

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