Помощник руководителя Бюро по делам Европы и Евразии USAID посетит Азербайджан

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Помощник руководителя Бюро по делам Европы и Евразии Агентства по международному развитию США (USAID) Брок Бирман посетит Азербайджан. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу USAID, в рамках регионального турне с 14 февраля по 8 марта Брок Бирман посетит Македонию, Азербайджан и Грузию.

В ходе визита он встретится с представителями программ, поддерживаемых USAID, и официальными лицами страны. Бирман также примет участие в мероприятиях USAID, посвященных развитию сельского хозяйства.

Из Азербайджана Б. Бриман направится в Грузию.