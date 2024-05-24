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Помощник президента: Борьба с изменением климата является вопросом глобальной безопасности

Помощник президента: Борьба с изменением климата является вопросом глобальной безопасности Борьба с изменением климата является вопросом глобальной безопасности. Единственное устойчивое решение – это глобальный переход на зеленую и чистую энергию.
Внешняя политика
24 мая 2024 г. 11:33
Помощник президента: Борьба с изменением климата является вопросом глобальной безопасности

Борьба с изменением климата является вопросом глобальной безопасности. Единственное устойчивое решение – это глобальный переход на зеленую и чистую энергию.

Как сообщает сотрудник Report из Лачына, об этом сказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев во время выступления на церемонии презентации в связи с COP29.

По его словам, темпы энергоперехода различаются в различных странах: "К 2030 году всем в мире необходимо утроить потенциал возобновляемых источников энергии и удвоить энергоэффективность. Однако также необходимо сделать зеленую энергию более выгодной и конкурентоспособной".

Х.Гаджиев добавил, что для ощутимых изменений необходимо реальное финансирование, и во всем мире следует задействовать потенциал частного сектора в этом направлении:

"Ситуация не такая уж и плачевная. Использование возобновляемой электроэнергии бьет новые рекорды, как и продажа электромобилей. Их число растет и у нас, что не может не радовать. Еще одно преимущество чистой энергии в том, что ее можно производить повсюду, но для этого необходимы инвестиции, инфраструктура, инновации, тесное сотрудничество и партнерство".

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет в столице Азербайджана Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия Баку примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

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