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Помощник президента: Азербайджан положительно оценивает результаты сочинской встречи

Помощник президента: Азербайджан положительно оценивает результаты сочинской встречи 12:52
Внешняя политика
2 декабря 2021 г. 13:24
Помощник президента: Азербайджан положительно оценивает результаты сочинской встречи
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"Как отметил президент Ильхам Алиев, Азербайджан готов начать переговоры по процессу подписания мирного соглашения с Арменией".

Об этом Report заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, основными параметрами и принципами при этом будут территориальная целостность, суверенитет и неприкосновенность государства: "Азербайджан положительно оценивает результаты сочинской встречи. Отображенные в принятом заявлении мысли, результаты проведенных обсуждений показывают, что имеется положительная динамика в достижении поставленных нами целей. Армянская сторона тоже должна в полной мере осознать эти реалии. И они в соответствии с изменившейся геополитической реальностью должны понять, что в итоге мир между Азербайджаном и Арменией в интересах самого официального Еревана. Азербайджан продолжит уcилия по укреплению мира и стабильности в регионе".

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Версия на английском языке Assistant to President: "Azerbaijan highly appreciates results of Sochi meeting"
Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: "Azərbaycan Soçi görüşünün nəticələrini müsbət qiymətləndirir"

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