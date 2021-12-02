Помощник президента: Азербайджан положительно оценивает результаты сочинской встречи

12:52

"Как отметил президент Ильхам Алиев, Азербайджан готов начать переговоры по процессу подписания мирного соглашения с Арменией".

Об этом Report заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, основными параметрами и принципами при этом будут территориальная целостность, суверенитет и неприкосновенность государства: "Азербайджан положительно оценивает результаты сочинской встречи. Отображенные в принятом заявлении мысли, результаты проведенных обсуждений показывают, что имеется положительная динамика в достижении поставленных нами целей. Армянская сторона тоже должна в полной мере осознать эти реалии. И они в соответствии с изменившейся геополитической реальностью должны понять, что в итоге мир между Азербайджаном и Арменией в интересах самого официального Еревана. Азербайджан продолжит уcилия по укреплению мира и стабильности в регионе".