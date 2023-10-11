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Политолог: Решения правительства Франции трудно не воспринимать как проармянские

Политолог: Решения правительства Франции трудно не воспринимать как проармянские У французского правительства и различных институционально независимых от него политических сил есть схожие внутренние, внутригосударственные причины делать заявления и предпринимать конкретные действия, которые трудно не воспринять как проармянские и проа
Внешняя политика
11 октября 2023 г. 14:35
Политолог: Решения правительства Франции трудно не воспринимать как проармянские

У французского правительства и различных независимых от него политических сил есть схожие внутренние, внутригосударственные причины делать заявления и предпринимать конкретные действия, которые трудно не воспринять как проармянские и проармянски настроенные.

Об этом Report заявил бывший советник президента Сербии, директор по политическим исследованиям, анализу и публикациям Института развития и дипломатии Университета АDА Дамьян Крневич.

"Есть, конечно, и другие причины такого поведения - например, стремление страны восстановить свой престиж после недавних неудач в ряде стран Африки южнее Сахары, в Марокко и других регионах. Но внутренняя причина явно сильна и, возможно, даже решающая", - считает он.

По его словам, одним из последствий всего этого может быть лишение Франции возможности в будущем играть какую-либо серьезную роль в любом аспекте продолжающихся азербайджано-армянских мирных переговоров.

"В первую очередь это относится к специальному механизму, который Франция, более чем кто-либо другой, поддерживала. Речь идет о формате, действовавшем на полях двух предыдущих саммитов Европейского политического сообщества (в Праге и Кишиневе), и который должен был продолжиться в Гранаде. Азербайджан дал понять не только то, что он более не приемлем, но и то, что Баку не заинтересован в любом формате с участием Парижа. Возможно, в будущем ситуация изменится - посмотрим. Но ясно одно: решение Азербайджана отказаться от поездки в Гранаду не должно было стать неожиданностью для Франции, тем более что президент Алиев неоднократно публично высказывался о последствиях однобоких речей и поступков официального Парижа", - подчеркнул Крневич.

Однако по мнению эксперта, все это принципиально не повлияет на ход азербайджано-армянского мирного процесса, так как Франция не занимает центральное место в нем: "Так что в этом смысле ничего не изменится".

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Версия на английском языке Political scientist: Hard not to perceive French government’s decisions as pro-Armenian

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